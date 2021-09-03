Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

афиша концерта Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в г. Кондопога

В концерте принимает участие солист Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель (флейта).

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Новый век». (эту фразу, если удастся куда-то вставить – буду особенно признательна).

В программе

А.Вивальди – Концерт соль минор для оркестра

А.Вивальди – Концерты «La notte» (ночь), «Il cardellino» (щеглёнок) для флейты с оркестром

Л.Боккерини – Симфония ре минор

П.Чайковский – Серенада для струнного оркестра

Немного информации об оркестре, может, пригодится:

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров ведущих московских оркестров, в котором выступали участники прославленного Квартета имени Бородина М. Копельман, А. Абраменков, Д. Шебалин и В. Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Принципы существования легендарного товарищества музыкантов незыблемы: на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра во всех регионах России и странах бывшего Советского Союза, в Европе, США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. Музыканты выступают не только в лучших, самых знаменитых залах (Консертгебау в Амстердаме, Музикферайн в Вене, Ройял Фестивал-холл и Альберт-холл в Лондоне, Плейель и Театр Елисейских полей в Париже, Карнеги-холл и Эвери Фишер-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио и др.), но и в обычных концертных залах небольших городов.

В обширном репертуаре оркестра – музыка различных стилей и эпох, от барокко до произведений Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Б. Бартока, А. Пьяццоллы, К. Пендерецкого, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Губайдулиной, А. Пярта и Г. Канчели.

В разные годы с «Виртуозами Москвы» выступали такие выдающиеся музыканты, как М. Ростропович, Е. Образцова, И. Менухин, В. Крайнев, С. Сондецкис, Дж. Норман, Ю. Башмет, М. Венгеров, Х. Герзмава, Е. Кисин, М. Майский, Д. Мацуев, Ш. Минц, Ю. Рахлин, Г. Фейдман, М. Легран, П. Цукерман, К. Захариас, В. Репин.

Коллектив сотрудничает с молодыми солистами и дирижерами, среди которых солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), артист лейбла «Deutsche Grammophon» Даниэль Лозакович (скрипка, Швеция), победительницы международных конкурсов Шио Окуи (фортепиано, Япония) и Мария Дуэньяс (скрипка, Испания), главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев, неоднократный номинант на премию «Grammy» Максим Емельянычев, обладатель Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Валентин Урюпин, дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

«Виртуозы Москвы» – единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов.

Со дня основания камерный оркестр «Виртуозы Москвы» возглавляет выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. С 2003 года постоянной репетиционной базой оркестра является Московский международный Дом музыки.

Коллектив уделяет большое внимание развивающим проектам и просветительству. «Виртуозы Москвы» создали онлайн-проект «Играй с Виртуозами» для музыкантов разного уровня подготовки. На официальном сайте оркестра можно посмотреть загруженные записи исполнения камерных сочинений, а после увидеть это же видео без партии вашего инструмента и сыграть ее самостоятельно.

Солисты оркестра регулярно проводят мастер-классы для молодых музыкантов (учащихся Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и др.).

По инициативе директора коллектива Никиты Лебедева и при поддержке художественного руководителя «Виртуозов» Владимира Спивакова воплотилась в жизнь идея социально-культурной инициативы «Виртуозы – МОСКВЕ». В рамках проекта запланирована ежегодная серия благотворительных концертов в государственных и частных организациях столицы, направленных на поддержку слабозащищенных групп населения. Этот проект может по праву считаться социальной миссией оркестра.