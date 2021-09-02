«Не ожидал такого эффекта, но причину, кажется, знаю»: Видео врача из Мурманска набрало более 60 млн просмотров в TikTok

Руслан Мамедов имеет 11-летний стаж работы.

Флеболога с 11-летним стажем из Мурманска Руслана Мамедова, кажется, можно назвать новой звездой TikTok. В своем аккаунте, на который подписано 388 тысяч человек, он разместил больше сотни видео. И одно из них набрало уже более 60 миллионов просмотров! Мы поговорили с врачом, чтобы узнать о его жизни в сети.

И наши так могут!

Чтобы стал понятен успех мурманчанина, посмотрим самые популярные видео в TikTok за прошлый год. Королева этой сети – американка Белла Порч с липсинком под песню M to the B (528 миллионов просмотров). На втором месте - Натан Аподаки, на лонгборде (72 миллиона просмотров). Выходит, что видео флеболога с Крайнего Севера может стать одним из самых популярных в этом году.

О чем же это видео?

- Мы выполняли рядовую процедуру – склеротерапию (см. «Справку». – Ред.). В день таких делаем 5 - 10. Это не новый метод - флебологи активно его используют с 90-х годов. Почему так много просмотров? Наверное, потому, что вена исчезает на глазах. Это волшебный вау-эффект, который так хотят многие пациенты со своими заболеваниями: чтобы все было быстро и легко, - рассказывает «КП»-Мурманск» Руслан Мамедов.

Клип про склеротерапию набрал почти 60 млн просмотров. Фото: скриншот видео

Свой Instagram Руслан ведет уже почти год, но там он в основном рассказывает о заболеваниях вен, профилактике, методах лечения и т. д. А вот в TikTok, которым занимается около полугода, больше показывает сами хирургические вмешательства, подготовку к ним и т.д. Хотя чересчур «кровавые» видео TikTok не любит – удаляет. Зато в Instagram врач смог даже провести прямой эфир из операционной. Все это делается с согласия пациентов.

- Раньше велась просветительская работа, плакаты, брошюры делали. Но мир не стоит на месте - надо развиваться. Поэтому в социальных сетях и рассказываю о своей работе, чтобы люди обращали внимание на свои болезни и не затягивали с лечением. Некоторые годами мучаются от того, что можно вылечить за час. Многие мои коллеги ведут Instagram, но вот TikTok не занимаются, думают, что это что-то очень молодежное - непривычный для них формат. Хотя ко мне на прием приходят иногда женщины старше 50 лет, которые говорят: «Я вас в TikTok видела! Мне дочка показала». Что и говорить, у него охват больше, - рассуждает Руслан Мамедов.

Не шарлатанство, а наука!

Иногда видео «до» нужно для того, чтобы пациенты не забывали, как выглядели их ноги. Глядя на то, что исправила операция, они сами не верят, что их вены были в таком плохом состоянии.

Некоторые видео Руслана набирают несколько десятков тысяч просмотров, какие-то переваливают за сотню. Такого успеха видео со склеротерапией он не ожидал. Более 20 тысяч комментариев! На многие специалист ответил лично, ведь нашлись и те, кто посчитал врача шарлатаном. Люди просто не поверили, что вена может исчезнуть на глазах - всего через пару мгновений после ввода препаратов шприцем.

- Объясняю, рассказываю. Это тоже часть работы – разговаривать с пациентами. Некоторых на приеме надо убеждать, даже показывать ногу. Например, приходила женщина с трофической язвой, и она не хотела снимать повязку, - говорит наш собеседник.

Руслан Мамедов собирается и дальше развивать свои соцсети, хотя делать это параллельно с работой непросто. На прием всегда приходит много пациентов - бывает не до записи видео. Но все же время на это находить надо.

- Варикоз, увы, молодеет. Это уже болезнь не только тех, кто старше 40. Я бы сказал, что уже даже тех, кто старше 20. Не так часто, но приходят и 18-летние девушки. Чем больше идет прогресс, тем меньше мы двигаемся, а это сказывается на состоянии вен. Хотя много факторов влияет, та же наследственность, - объясняет Руслан Мамедов.

А раз пациенты молодеют, то TikTok – хороший способ рассказать им, что своим здоровьем надо заниматься.

Мурманчанин показал, что Tik Tok — это не только развлечение, но еще и полезно.

СПРАВКА

Склеротерапия – один из щадящих методов борьбы с сосудистыми сеточками - телеангиэкстазиями, когда с помощью тонкой иглы в поврежденную вену вводится специальный раствор — склерозант. Препарат разрушает стенки сосуда, и сосуд в течение нескольких недель в организме рассасывается. Препарат безопасен, но есть противопоказания.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

- Профилактики варикоза как таковой не существует, но баланс между активностью и отдыхом поможет вам замедлить его появление. На УЗИ к флебологу нужно приходить один раз в два года, даже если у вас нет жалоб. А если жалобы появились (отеки, видимые/выпирающие вены, судороги, боли, усталость ног к концу дня и прочее), то визит лучше не откладывать, - подытожил Руслан Мамедов.

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