В Мурманской области начинается проект «Непростая ТЕМА»

Специалисты проекта "Непростая ТЕМА" будут готовить детей ко взрослой жизни. Фото: Антон Баканин

«Детская деревня — SOS Кандалакша» стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов и теперь запускает проект «Непростая тема». Он будет готовить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к взрослой жизни.

Название было выбрано не случайно. Специалисты будут работать с тем, о чем в обществе стесняются говорить.

Проект "Непростая ТЕМА" стал одним из победителей победителей конкурса Фонда президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов

- В течение последних лет Детская деревня столкнулась с рядом серьезных проблем. Вновь поступающие воспитанники – это дети из неблагополучных семей с психотравмирующим ранним сексуальным опытом, с нарушениями психосексуального развития и полоролевой идентификации, нарушенной моделью семейных отношений. Среди подростков выявлены случаи демонстративного сексуального поведения, беспорядочных половых связей и ранней беременности, противозаконного сексуального поведения. SOS-мамы/воспитатели, приемные родители избегают говорить с детьми и подростками на темы полового воспитания, не имеют необходимых компетенций для полового воспитания с учетом индивидуальных особенностей развития и возраста ребенка. Данная тема широко не обсуждается в обществе, не признается естественной и необходимой для эффективного воспитания, - отметили в «Детской деревне — SOS Кандалакша».

Важность проекта в том, что дети, которые лишены возможности услышать от родителей информацию на важные темы, узнают больше о половом воспитании. Фото: Антон Баканин

- Привлеченные специалисты в области психосексуального развития проведут цикл занятий об особенностях развития в подростковый период, предоставят индивидуальные консультации детям. Специалисты партнерских и привлеченных организаций для детей 9 – 11 лет проведут цикл занятий по соблюдению границ общения, толерантному отношению к окружающему миру, для детей 13 – 17 лет будут приготовлены интерактивные семинары по формированию моделей социально-приемлемого и безопасного полоролевого поведения. С целью повышения профессиональных компетенций для sos-мам и воспитателей, приемных родителей, специалистов учреждений для детей-сирот психологами-сексологами будут проведены семинары об основных закономерностях становления и проявления сексуальности, - рассказали авторы проекта.

В Кандалакшском и Ковдорском районах, где работает SOS-деревня, нет специалиста-сексолога, и проект «Непростой разговор» решит эту проблему: педагог-психолог пройдет переподготовку.

Важность проекта в том, что дети, которые лишены возможности услышать от родителей информацию на важные темы, узнают больше о половом воспитании. Это поможет снизить число правонарушений на сексуальной почве, станет профилактикой беспорядочных половых связей и ранней беременности.

«Непростая ТЕМА» стартует 1 сентября и продлится до конца 2022 года. Но на этом точку не поставят: специалисты хотят, чтобы работа по половому воспитанию детей стала системной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru