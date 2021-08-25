Под Северодвинском нашли свалку советских противогазов из 70-х годов

Загадку, кто именно выкинул противогазы, пока никто не разгадал. Фото: клубсми.рф/?news=10431

На днях по пабликам в «ВКонтакте» Архангельской области разлетелись фотографии необычной свалки в лесу. Ее нашли грибники, правда, рассказали о странном мусоре не сразу, а спустя почти две недели после его обнаружения.

- Под Северодвинском, примерно в 15 километрах от города, лежат десятки старых противогазов, - рассказал один из грибников.

Выкинули их в лесу недалеко от трассы на Онегу, так, что водители бы несанкционированную свалку не заметили.

Прокуратура уже заинтересовалась противогазами, также их проверили в местном отделе гражданской защиты. Там отметили, что средства защиты довольно старые, образца 70-х годов, и предназначались для выдачи гражданскому населению.

- Просто выкидывать противогазы нельзя – они относятся к четвертому классу опасности, могут представлять радиационную опасность и должны утилизироваться по договору, - отметили в отделе экологии и природопользования администрации Северодвинска.

Загадку, кто именно выкинул противогазы, пока никто не разгадал. Полиция ищет нарушителя, но в глухом лесу нет камер видеонаблюдения. Есть версия, что средства защиты принадлежали какой-то организации, которая решила избавиться от просроченных опасных вещей, но вместо того, чтобы по всем правилам списать их, просто вывезла в лес. Но пока конкретных подозрений нет.

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