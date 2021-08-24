Разные направления - одна упряжка

Большинство объектов ООО «Протон-М» связаны с транспортной инфраструктурой.

Основное направление деятельности ООО «Протон-М» - строительство инженерных коммуникаций: линий связи, линий электропередач различного напряжения, наружного освещения, водоснабжения, водоотведения. Компания работает на самых разных объектах, однако, как говорит ее директор Иван Нечаев, в большей степени «заточена» на переустройство коммуникаций при дорожном строительстве.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

Именно поэтому одним из главных объектов сейчас является транспортная развязка на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Напомним, что ее созданием занимается АО «Мостострой-11», а ООО «Протон-М» работает на субподряде.

- На этой развязке мы можем показать все, на что способны, - отмечает директор ООО «Протон-М».

При этом он подчеркивает, что компания приобрела хороший опыт в прошлом году, когда тоже с АО «Мостострой-11» работала на развязке, находящейся на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Освещение, информационные табло, светофорные объекты... Со всем этим генеральному подрядчику помог «Протон-М».

- Да, там были очень большие объемы работы. Помимо вышеперечисленного, мы решали вопросы, связанные с электроснабжением локальных очистных сооружений, надземного пешеходного перехода, лифтовых помещений, оснащали их видеонаблюдением, - продолжает рассказ Иван Нечаев. - Процесс осложнялся огромным количеством уже проложенных коммуникаций. Одних только операторов связи там было порядка шести.

Большинство объектов в портфеле заказов ООО «Протон-М» действительно связано с транспортом.

При этом директор ООО «Протон-М» добавляет, что его компания уже четыре года тесно взаимодействует с АО «Мостострой-11»: за это время предприятия научились отлично понимать друг друга.

- Многие, казалось бы, сложные вопросы решаем элементарно. АО «Мостострой-11» понимает наши возможности, а мы - его потребности, - говорит Иван Нечаев.

А знакомство двух компаний случилось в 2018 году - во время реконструкции улицы Мельникайте, ее участка от Харьковской до Хабаровской. Сложность заключалась в том, что выполнить работу «Протон-М» должен был в максимально сжатые сроки, буквально за два месяца. И сделать это удалось. В конце года директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу пригласил представителей ООО «Протон-М» на торжественное собрание и поблагодарил за проделанную работу.

И НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Кроме АО «Мостострой-11», ООО «Протон-М» плотно работает с АО «ДСК «АВТОБАН». В частности, в настоящий момент трудится на автомобильной дороге федерального значения Р-402 (Тюмень - Ишим - Омск).

- Мы вышли на объект осенью прошлого года, - рассказывает Иван Нечаев. - В нашу сферу ответственности входит переустройство сетей связи, переустройство сетей электроснабжения, а также водоснабжение, водоотведение, обустройство ливневой канализации... Часть объемов уже выполнена, однако появляются дополнительные.

Успешно справляться с поставленными задачами помогает обновление парка техники. По словам директора ООО «Протон-М», именно это - развитие автопарка - является одной из ключевых целей компании на данный момент.

- Почти вся техника у нас новая: самому старому экскаватору всего пять лет. Однако мы понимаем, что нельзя стоять на месте - обновление должно быть постоянным процессом. Иначе ты просто не выживешь на рынке, - объясняет Иван Нечаев.

Мария Чербижева, глава сметно-договорного отдела.

Большинство объектов в портфеле заказов ООО «Протон-М» действительно связано с транспортом. Причем речь идет не только про автомобильные дороги, развязки или мосты. Так, сейчас предприятие помогает привести в порядок системы электроснабжения ОАО «РЖД». Одна из текущих задач компании - ликвидация двух ветхих подстанций в районе железнодорожного пассажирского вокзала и создание вместо них одной крупной и современной.

- Работа довольно трудоемкая: требуется проложить около четырех километров кабельных линий на участке с большой концентрацией всевозможных инженерных коммуникаций. При этом к электричеству должно быть подключено не только здание самого вокзала, но и гостиница «РЖД» вместе с Домом культуры «Железнодорожник», - говорит Иван Нечаев. - Однако с ОАО «РЖД» мы уже работали, опыт у нас есть. Поэтому не сомневаемся, что все получится.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Из наиболее острых вопросов - это нехватка кадров. И эту проблему испытывают не только в ООО «Протон-М», но и во многих других компаниях, работающих в сфере дорожного строительства и энергетики.

- Вы знаете… - задумывается Иван Нечаев. - Очень многие люди - особенно молодежь - хотят получать деньги, ничего не делая. Знаю нескольких человек, которые, получив диплом в сфере строительства, шли... нет, не работать по специальности, а торговать мобильными телефонами! Ситуация парадоксальная.

Однако исключения тоже бывают, замечает директор ООО «Протон-М». Например, Мария Чербижева пришла в компанию сразу после окончания института и довольно быстро возглавила сметно-договорной отдел.

- Мария - очень волевой человек. Видит цель и идет к ней. Не каждый человек обладает такой способностью, - говорит Иван Нечаев. - Или наш заместитель по строительству Андрей Омегов - тоже очень талантливый специалист. А вообще, средний возраст наших сотрудников - тридцать лет. Коллектив у нас молодой и способный, я могу сказать хорошие слова обо всех наших людях. Однако, как бы там ни было, персонала все равно не хватает, это чувствуется.

В завершение беседы директор ООО «Протон-М» добавляет, что компания будет придерживаться своего взятого на развитие курса.

- Мы постоянно открываем новые направления. И будем продолжать делать это. Если в начале пути мы занимались только сетями связи и электроснабжением, строительством светофорных объектов, то сейчас мы освоили, например, строительство сетей водоотведения, а в обозримом будущем планируем начать строительство сетей газоснабжения и водоснабжения. Постоянное движение вперед - вот в чем мы видим залог успеха, - резюмирует Иван Нечаев.

КСТАТИ

Примечательно, что ООО «Протон-М» участвует и в создании объектов социальной инфраструктуры. Сейчас предприятие задействовано в строительстве двух школ: на улице Зелинского и у Комсомольского сквера. К слову, генеральным подрядчиком строительства этих учебных заведений является АО «Мостострой-11».

Иван НЕЧАЕВ, директор ООО «Протон-М».

СКАЗАНО!

«Инженерные коммуникации - это основа всего. Мы появляемся на объектах одними из первых и обязаны действовать быстро и четко, иначе просто подведем всех, кто выходит на строительную площадку после нас. Я бы сравнил это с собачьей упряжкой: если сбивается хотя бы одна собака, то начинает тормозить вся упряжка. Поэтому, чтобы не сойти с дистанции, мы должны выдерживать заданный темп».

Иван НЕЧАЕВ, директор ООО «Протон-М».

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