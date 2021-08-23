От водителя автобуса до депутата: Биография нового главы Мурманска Михаила Белошеева

Во время своего выступления перед коллегами он отметил, что родился и вырос в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Повод был веский - досрочная отставка главы Мурманска Андрея Сысоева. После того, как парламентарии поддержали его решение, новым главой города стал Михаил Белошеев.

Во время своего выступления перед коллегами он отметил, что родился и вырос в Мурманске.

- Отсюда был призван служить в вооруженных силах, после чего вернулся на малую Родину. Мой стаж работы составляет 45 лет, - отметил Михаил Викторович.

Сейчас новому главе Мурманска 62 года. В 1984 году он окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «История и обществоведение». В армию ушел служить в 1977 году.

Трудовой путь новый глава Мурманска прошел интересный: с 1979 по 1984 годы работал автослесарем, водителем автобуса, старшим инженером по безопасности движения в Автоколонне № 1118.

В 1990 году сменил направление работы и ушел в образование. Сначала был учителем истории в школе №21, в 1994 году стал директором школы №19.

Награжден: памятной медалью «Патриот России», нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник погранвойск» II степени, Грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа, Почетной грамотой Председателя Общероссийского Движения Поддержки Флота, Благодарственными письмами главы муниципального образования город Мурманск. В горсовет избрался с третьего созыва. На последнем заседании Совета депутатов из-за избрания на пост главы Мурманска сложил полномочия заместителя председателя. Его место занял Андрей Сысоев.

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