Чем болеют саамы и поморы в Мурманской области

Коренные народы тяжелее приспосабливаются к измененному промышленностью и технологиями миру - это сказывается на их здоровье. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

«Коренное население» - это довольно расплывчатое понятие, и для Мурманской области оно в полной мере соответствует только саамам, существование которых в этих краях имеет более чем тысячелетнюю историю. Следующими по продолжительности «северного стажа» являются поморы, колонизация которыми Кольского полуострова и Северной Карелии началась в XIII веке, а другие северные народы – ненцы и коми-ижемцы - мигрировали на Кольский полуостров в конце XIX – начале XX вв. Поэтому исторически более корректно разделять «коренное» население Мурманской области – саамов и «укорененное» - всех остальных.

Наше здоровье очень сильно зависит от геохимических особенностей места проживания, в частности, от баланса различных химических элементов в нашем организме. Как выяснили ученые КНЦ РАН, для представителей саамского этноса минеральный обмен в наше время играет ключевую роль.

- Как известно, для природной среды северных регионов вообще характерно низкое содержание жизненно важных микроэлементов, - рассказывает Оксана Гонтарь, кандидат биологических наук, заместитель директора Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН. - Хотя, выражаясь научным языком, Кольский Север представляет собой «полиэлементную биогеохимическую провинцию» (есть почти вся таблица Менделеева), у коренных жителей полуострова нарушения минерального обмена в последнее время приобретают широкомасштабный характер. Ученые Кольского научного центра считают, что причиной этого феномена является то, что естественные, привычные для коренного населения низкие концентрации фтора и магния и высокие - кальция и марганца в природной среде, в сочетании с повышенными концентрациями железа, никеля, кобальта, алюминия и меди техногенного происхождения, существенно снижают адаптивные способности организма.

В частности, это характерно для жителей Ковдорско-Колвицкого, Хибино-Ловозерского, Мончегорского, Печенгского и Северного прибрежного районов, где часто встречаются мочекаменная болезнь. Однако эти сведения еще не дают возможности выявить этнические особенности склонности к патологиям данной группы, так как значительное техногенное воздействие в основных населенных пунктах указанных районов стирает различия между представителями коренного, укорененного и пришлого населения.

Снижение адаптации организма, изменение и искажение иммунологического ответа чаще проявляются в тяжелых онкологических заболеваниях. Сравнительный анализ смертности из-за них в группах коренного и укорененного населения показал, что ее уровень в Ловозерском районе, где преобладают «чистые» саамы и их метисы с коми-ижемцами, почти в два раза выше, чем в Терском районе, население которого представлено в основном потомками поморов.

При этом в Ловозерском районе отмечается явная тенденция к «омоложению» умерших от злокачественных новообразований, а заболеваемость ими детей здесь в 1,9 раза выше, чем в целом по Мурманской области, и в 3,4 раза выше, чем по России. Можно добавить, что в этом районе преобладает высокая первичная заболеваемость детей 15-17 лет с врожденными аномалиями - пороками развития и хромосомными нарушениями, что в 10,7 раза превышает средние значения по Мурманской области и в 3,4 раза - по России.

Болезни костной системы тоже присутствуют в Ловозерском районе, но если у детей уровень заболеваемости ниже, чем в целом по России и в Мурманской области, то у взрослых они встречаются чаще, однако Ловозеро в этом отношении не лидирует - первые места занимают Снежногорск, Полярные Зори и Кировск с Апатитами.

Большее распространение онкологических заболеваний среди коренного, а также укорененного населения по сравнению с представителями недавних мигрантов из других регионов объясняется тем, что последние, в основном представленные выходцами из промышленно развитых районов средней полосы, более адаптированы к условиям техногенного загрязнения.

По результатам исследований, проведенных в Мурманской области, в настоящее время для арктических регионов разрабатываются основные принципы единой системы мониторинга общественного здоровья и здоровьесберегающих мероприятий, персонифицированных по этногеографическим, возрастным и социальным характеристикам.