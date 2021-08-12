Как достать 40 шин из маленькой речки: В Никеле работает волонтерский кампус World Tree Camp

Волонтеры достали из реки 40 покрышек. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Экология – важная тема для Мурманской области. В последнее время северяне стараются уделять природе все больше внимания, ведь дышать чистым воздухом, наслаждаться свежим ароматом леса и отдыхать на водоемах с кристальной водой хочется каждому.

Речку очистили, мусор отсортировали

Так, наводить чистоту в одном из уголков Кольского полуострова приехали волонтеры из самых разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Минеральных Вод, а также из Мурманска. Команда волонтерского кампуса World Tree Camp, организованного при поддержке компании «Норникель», со 2 по 15 августа работает в Никеле. Ребята, страстно увлеченные своим делом, создают уютное пространство в поселке городского типа, где можно спокойно отдохнуть и провести время с семьей и друзьями.

Собранный металлолом сдадут, а вырученные деньги потратят на переработку шин. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Таким местом стал берег реки Колосйоки. Ее русло активисты уже вовсю очищают от мусора. Волонтеры рассказали, какое невообразимое количество самых разных вещей они там обнаружили.

- Каждый день ребята занимаются уборкой территории и помогают бригаде строителей. Также они ездили в карьер и собирали там камни, чтобы выложить лестницу-амфитеатр, ведущую к реке. Вытаскивали из водоема бытовые отходы – вытянули оттуда около 40 шин и собрали 30 мешков мусора – его сдадут на переработку. Нашли детскую коляску, три мангала, три велосипеда и кучу арматуры. Также волонтеры приберутся на горе Собачка – соберут там мусор и рассортируют его, - рассказывает PR-менеджер волонтерского кампуса Екатерина Чернакова.

По ее словам, главной задачей проекта стало объединение эковолонтеров и городских волонтеров, чтобы они вместе работали на благо создания комфортной территории для местных жителей.

В Никеле порядок навели в реке Колосйоки. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Ребята очень идейные. Им было интересно посмотреть на новый город и сделать его лучше. Здорово видеть непохожих друг на друга людей разных профессий и мышления, которые дружно работают сообща. Я точно уеду из этого лагеря вдохновленной, - отметила она.

Чтобы собрать гору мусора, потребовалось чуть больше недели работы по 4 часа в день. Сложности состояли в том, что многие находки лежали глубоко и нужно было приложить усилия нескольких человек, чтобы их достать. Но все получилось.

Что важно: найденный в реке на горе металл волонтеры сдадут в пункт приема в Мурманске, где смогут выручить за него деньги. А потом на эти средства будут утилизированы шины. Все продумано!

Участники волонтёрского кампуса World Tree Camp обустроили спуск к реке. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Кстати, когда ситуация по коронавирусу наладится, организаторы хотят пригласить в Никель зарубежных волонтеров, из Европы и Скандинавии, и создать международный лагерь. Отклик обязательно будет.

Люди с большой энергией

Волонтеры, работавшие в Никеле, в восторге от северной природы, а еще им очень понравились позитивные и добрые жители поселка, которые просто обожают свой родной уголок.

- Присаживаюсь на лавочку, а люди начинают со мной разговаривать - это так здорово! Они меня уже зовут в гости на чай. Я не вижу здесь хулиганов, город бережет себя, - рассказала волонтер Ольга Сорина. - Вообще в Заполярье мне понравилось. Я успела побывать на экскурсии в Баренцевом море и даже искупаться в нем. Также осталась в восторге от Хибин. На Севере очень красиво!

Волонтеры не жалеют времени, потраченного на уборку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ольга - одна из немногих экоактивистов, кто уже на пенсии. Приехала на World Tree Camp из Москвы. По словам женщины, волонтерство давно стало стилем ее жизни и без него она себя уже не представляет.

- Каждый день происходит что-то новое и интересное. Мой девиз – не лежать на диване и киснуть, а быть добром, - говорит она.

Молодых людей среди волонтеров немного – всего четыре человека. Но зато все инициативные и трудолюбивые.

- У меня сейчас отпуск, и решил, пока время есть, принести пользу природе и людям, а заодно повидать новые места. Никогда не был за Полярным кругом, очень интересный опыт. Также удивила тундра - раньше ее видел только на картинке, а вживую выглядит изумительно, - поделился волонтер Андрей.

Некоторые волонтеры приехали в Мурманскую область из других городов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Вместо старого цеха – зелень

Волонтерский кампус стал еще одним шагом на пути трансформации Никеля от индустриального города к постиндустриальному. Как рассказал зам. директора Центра социальных проектов «Вторая школа» Владимир Чижов, проект реализуется в рамках социально-экономической программы развития Печенгского муниципального округа при полной поддержке «Норникеля».

- Из-за коронавирусной ситуации число волонтеров пришлось сократить - участвуют только 30 из них, хотя заявок было подано гораздо больше, - отметил он.

По словам Владимира Чижова, для округа постепенно открываются новые перспективы. В планах – развивать экстремальный туризм, обустроить пешеходные зоны, заняться инфраструктурой.

Заместитель генерального директора по горнодобывающему производству Константин Нестеров. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Этот путь происходит не по щелчку пальцев, но он преодолим, - подчеркнул представитель «Второй школы».

Экологическая повестка трансформации – не на последнем месте. У «Норникеля» и, в частности, у Кольской горно-металлургической компании она серьезная. И волонтерский экологический кампус World Tree Camp – лишь малая ее часть.

- За последнее время мы сделали очень серьезный шаг по улучшению экологии в городах и поселках нашего присутствия. Перешли на современные технологии, закрыли плавильный цех в Никеле. Заканчиваем демонтаж цеха обжига – уже вывезли оттуда мусор и металлолом. Приступаем к рекультивации. Я вижу, как преображается это место, становится привлекательнее и красивее. Подобная «зеленая» судьба ожидает и территорию плавцеха. Помимо этого занимаемся и развитием волонтерского движения, экологическим воспитанием, - рассказал заместитель генерального директора Кольской ГМК по горнодобывающему производству Константин Нестеров.

Стоит отметить, что экология начинается с каждого из нас. Не выброшенный на улице фантик – пусть и небольшой, но такой важный вклад в светлое будущее нашей планеты.

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