Мурманской области не хватает 3,8 миллиарда на подготовку к отопительному сезону

Прогнозы по уплате налога на прибыль крупными налогоплательщиками легли в основу изменения бюджета области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 августа Мурманская областная Дума собралась на внеочередное заседание по просьбе правительства региона. Поводом стала критическая ситуация: цены на мазут выросли в два раза, и отопительный сезон в Заполярье под угрозой срыва.

Изначально при расчете бюджета закладывалась цена мазута в размере 14000 рублей за одну тонну с учетом НДС и доставки. Сейчас на бирже цена одной тонны составляет 23000 рублей без НДС и доставки, а с ними - все 28000.

Правительство Мурманской области нашло средства для компенсации ресурсоснабжающим организациям этих расходов, чтобы регион без проблем начал отопительный сезон. Ресурсникам требуется 3,8 миллиарда на закупку мазута. Сегодня Мурманская областная Дума в трех чтениях сразу приняла закон об изменении бюджета области, чтобы распределить 3 820 991 тысячу рублей между теплоснабжающими организациями области.

Этот вопрос вызвал бурное обсуждение депутатов. Поднимался в очередной раз и вопрос необходимости ухода от мазутозависимости, перехода на альтернативные источники энергии, депутаты интересовались, откуда такие деньги появились и стали возможными.

- Они не неожиданно появились, - пояснила вице-губернатор Елена Дягилева. - В марте бюджет формировался по итогам исполнения бюджета 2020 года. Есть факторы, которые нельзя спрогнозировать: курсовая разница, мировые цены на металл. Сейчас крупные предприятия области смогли спрогнозировать свою прибыль за полгода и девять месяцев и подтвердили свои расчеты налоговой инспекции.

Эти прогнозы по уплате налога на прибыль крупными налогоплательщиками и легли в основу изменения бюджета области.

- Мы присутствуем при историческом событии - впервые расходная часть бюджета области переваливает за 100 миллиардов рублей, - сказал Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований, при предложении депутатам проголосовать во втором чтении за законопроект.

Закон принят во всех чтениях и направлен губернатору Мурманской области Андрею Чибису на подписание и обнародование. А это значит, что ресурсоснабжающие организации в ближайшее время получат деньги на закупку мазута и осенью в наши дома придет тепло.

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