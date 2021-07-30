В Мурманске пять управляющих компаний отстают от графика подготовки к отопительному сезону

Прокуратура округа внесла представления руководителям УК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От лета остался всего один месяц, а это значит, что отопительный сезон не за горами. Как оказалось, готовы к нему не все. Так, пять "управляшек" в Мурманске срывают сроки подготовки к холодам.

- Прокуратура Октябрьского округа установила, что ряд управляющих организаций отстают от согласованных с теплоснабжающими организациями графиков промывок и опрессовок внутридомовых тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Прокуратура округа внесла представления руководителям ООО «Ленинское ЖЭУ № 9», ООО «Уютный дом», ООО «УК Мурманской области», ООО «УК Заполярье Сервис», ООО «ЖУ «Заполярье». Им предстоит устранить нарушения закона.

Напомним: стоматологию в Мурманске через суд привлекли к ответственности. В клинике выявили нарушения при оказании платных медицинских услуг.

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