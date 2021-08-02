И снова победа! Единственный в Мурманской области профессиональный картингист привезет домой новую награду

Дмитрий Кириллов мечтает о Формуле 1.

Какими видами спорта увлекаются мальчишки в Мурманской области? Хоккей и лыжи, футбол и карате, плавание и баскетбол. В этом перечне далеко не на первой позиции будет автоспорт. Быть гонщиком круто и интересно.

Дима занялся картингом в 8 лет.

Десятиклассник Дмитрий Кириллов из гимназии № 9 Мурманска – единственный картингист в регионе. Он представляет честь родного края на соревнованиях разного уровня.

- Сначала занимался карате, но не очень понравилось. А потом попробовал картинг и понял, что это мое, - рассказывает Дима. – Однажды мы пришли на прокат. Иногда я кого-то обгонял, и мне очень понравилось! Захотелось профессионально этим заниматься. Ощутил жажду скорости и победы.

Дима представляет московскую команду Серебряный дождь.

Конечно, как и многие гонщики, мурманчанин мечтает, что когда-нибудь станет пилотом «Формулы-1» (кстати, он болеет за команду Mercedes). Конечно, для этого надо много тренироваться, но главное, что глаза горят.

В минувшие выходные под жарким курским солнцем проходил очередной этап Чемпионата России по картингу. Наш земляк Дмитрий Кириллов в составе команды «Серебряный дождь» представлял на этих соревнованиях Мурманск.

Сейчас по итогам 4-х этапов Дмитрий занимает третье место в общем зачёте, но впереди ещё два этапа чемпионата России и можно улучшить позицию.

Борьба была ожесточенной, и в отборочных заездах пришлось повозиться с соперниками. В итоге на финалы Дмитрий вышел вторым. В первом финале он сохранил вторую позицию, во втором - был самым быстрым и не оставил соперникам ни одного шанса: на финише у него с ближайшим преследователем был разрыв в 2 секунды (а в картинге это целая вечность!). Таким образом, очки за выигранную квалификацию и за самое быстрое время в финалах позволили Дмитрию занять на соревнованиях первое место.

Сейчас по итогам 4-х этапов Дмитрий занимает третье место в общем зачете, но впереди еще два этапа Чемпионата России и можно улучшить позицию. Так что желаем Диме успехов и новых побед!

Десятиклассник Дмитрий Кириллов из гимназии № 9 Мурманска – единственный картингист в регионе.

Фото: личный архив

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