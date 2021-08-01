«Дым затмевает солнце, но мы купаемся»: Впечатления отдыхающих в горящей Турции туристов из Мурманской области

Отъехав около 40 километров от аэропорта в Анталье, туристы увидели первый пожар. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Вы рядом с пожарами или нет?» - это самый распространенный вопрос, который я слышу вот уже третий день подряд. Обычно в отпуске друзья спрашивают, как море, как погода. А тут все об этом.

Их волнения справедливы: нас угораздило прилететь в Турцию в самый разгар лесных пожаров. Местные говорят, что не помнят, когда еще страна горела с такой силой. Отвечая на вопрос: «А чего поперлись-то?», скажу, что путевка была куплена еще весной как спасение замороженных турфирмой денег за сорванный в 2020 году пандемией отдых. Покупая Турцию, которая в марте была едва ли не единственной открытой страной, мы и не догадывались, что придется пройти через закрытие границ в мае и июне, опасение, что локдаун введут и в июне, беготню с ПЦР-тестами и справками. И когда чемоданы были уже собраны, в новостях вдруг сообщили, что в Турции, где и так +40, стало еще жарче из-за лесных пожаров.

Многие туристы сейчас справедливо волнуются: ехать или нет? Поэтому передаю, так сказать, вести с полей. Главное, что мы поняли, прилетев сюда: даже если вы в безопасной зоне, то все равно видно, как страдает страна.

В аэропорту Антальи было все спокойно: небо голубое, солнце жарит, ни облачка. Некоторые пассажиры нашего самолета все выглядывали в окно, пытаясь высмотреть огонь.

- Представляешь, Олег и Ира решили не ехать, испугались, - едко говорит родственнице сидящая передо мной девушка. – Вот дураки, 200 тысяч терять! Ну, пожары, потушат. У нас в стране они каждый год.

- Так, а если рядом с нами будут? – опасливо спрашивает ее собеседница.

К их разговору начинают прислушиваться и другие. Как бы ни храбрились все, все равно мысль, что мы летим в ад на земле, как-то не способствует беззаботному отдыху.

- Море рядом, будем в воде сидеть, - отмахивается девушка.

К вечеру дым от пожаров выглядит зловеще. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пока едем из аэропорта в пригород Аланьи, где расположен наш отель, наблюдаем идеальную картинку солнечной Турции: поля кукурузы, пальмы, маленькие домики, не выше двух этажей. После бессонной из-за перелета ночи начинаю дремать, но через несколько минут меня будит муж: «Смотри!».

Открываю глаза и вижу вдалеке густой коричневый дым. От аэропорта мы успели отъехать километров 40-50, и вот они – очаги возгорания. Самого огня пока не видно, но небо больше не голубое, сквозь дым проглядывает красное солнце. Заметно, что горит далеко от населенных пунктов, лица людей, которых мы видим в окно, спокойны.

Рядом с нашим отелем нет и намека, что страна горит. Но это только днем. Дыхание пожаров настигает нас с темнотой. В первую же ночь я проснулась от сильного запаха гари. Испугавшись, выбежала в коридор, думая, что пожар в отеле. А потом догадалась выйти на балкон. Предрассветное утро из-за закрывавшего все дыма было хмурым. Когда солнце встало, оно успело показаться только красным кругом, а потом до вечера его спрятал дым.

- Вы же все волнуетесь, что пожары, - с улыбкой смотрел днем на испуганные лица туристов представитель турфирмы. – Паковать чемоданы не надо, огонь потушили. Отдыхайте и развлекайтесь.

К вечеру запах гари исчез, чтобы вернуться ночью – случился новый пожар. Утром на пляже все то и дело задирали головы – над нами летали специальные вертолеты, которые брали морскую воду и улетали тушить леса. Сколько их было? Я сбилась со счета после восьмого...

Каждый день мы смотрим по Google-картам, где есть действующие пожары. Так, до сих пор горит рядом, в Манавгате, на побережье пока все тихо.

- Паники среди туристов нет. Конечно, мы видели видео, как в других городах, где огонь подошел к населенным пунктам, эвакуируют туристов, но многие остались жить в других отелях. Найти места сейчас, в разгар сезона, сложно, но все же возможно. Тем более что после тушения пожара можно вернуться в отель, где начал отдыхать. Такого, чтобы из Турции летели целые самолеты россиян, у которых был сорван отдых, нет. Да и отказов от уже купленных путевок почти нет, - рассказывают нам в турфирме.

Наверное, наши туристы уже привыкли к экстриму на отдыхе. Во многих странах, будь то Египет или Тунис, происходили революции, а россияне спокойно прилетали и улетали. Этим летом природа нас и вовсе испытывает на прочность - как на отечественных курортах, так и на заграничных.

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