Собака, которая гуляет сама по себе: Как в Мурманской области борются с самовыгулом

При выгуле домашнего животного надо искать разрешенные места. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двадцать первый год можно по праву назвать «собачьим» - тема животных поднимается постоянно. Но если зоозащитники очень активно выступают за защиту животных от людей, то защитить человека от животного часто некому. Достаточно вспомнить майский случай с девочкой на улице Фестивальной в Мурманске, когда ребенка пришлось везти в столичную больницу, чтобы поправить здоровье.

Недавно на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис отметил, что работу по отлову безнадзорных животных надо продолжать, потому что количество жалоб растет. Да и проблем с животными на свободном выгуле много. С одной стороны, это бродячие собаки, с другой – у них есть нерадивые владельцы, которые не следят за ними. Как быть с этой бедой и кто поможет в случае нападения собак, разбиралась редакция «КП»-Мурманск».

Законодательный уровень

На федеральном уровне есть закон № 498-ФЗ, который устанавливает правила содержания животных. Например, при выгуле собаки нельзя допускать, чтобы она бегала без поводка по дороге, находилась в лифте или помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках. Также хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

За нарушение этих требований владельцев ждет административная и уголовная ответственность (см. «Конкретно»).

Если собака, даже домашняя, бегает одна на улице без поводка - на самовыгуле, то ее может забрать отлов. Выкупать животное хозяину придется за свои деньги.

Куда бежать, куда жаловаться

Что делать, если вы видите, что соседи отпускают собаку гулять одну? Или просто на улице бегает собака с ошейником, и ее поведение агрессивно?

- Вопросы обеспечения безопасности граждан и соблюдения общественного порядка на улицах, площадках, в скверах, парках и иных общественных местах входят в компетенцию сотрудников правоохранительных органов, - пояснили редакции «КП»- Мурманск» в администрации Мурманска.

Но нужно понимать, что в ведении полиции только уголовные дела. Все, что подпадает под категорию административного производства, передается в администрацию города. То есть факт свободного выгула животного – это административное нарушение, а вот искусанный человек в зависимости от степени тяжести - это может быть и уголовным, и административным правонарушением. Уголовная ответственность наступает, если хозяин натравливает свою собаку.

Как пояснили в администрации города, они рассматривают материалы не только из полиции, но и мониторят соцсети, граждане и организации обращаются к ним напрямую.

- За минувшие месяцы 2021 года нами было рассмотрено более 1500 сообщений о наличии на улицах Мурманска животных без владельцев. Статистика по фактам непосредственно свободного выгула животных не ведется, - уточнили в мэрии.

Сообщить о безнадзорных животных северяне могут и на портале «Наш Север». Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сервисе, перейти в раздел «Сообщения», выбрать соответствующую категорию и заполнить форму.

К отлову собак часто возникают вопросы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один игрок

Оказывается, в этой истории есть еще один участник процесса - комитет по ветеринарии Мурманской области. Он тоже принимает жалобы. Так, за первое полугодие туда поступило более 500 обращений о пренебрежительном отношении владельцев животных к своим обязанностям.

- Тематика сообщений прежняя: собаки изводят жильцов многоквартирных домов своим лаем и воем, владельцы выпускают собак на улицы без присмотра, оставляют их в подъездах, во время выгула допускают нападения на людей или других домашних животных, не обеспечивают выгул собак, вследствие чего наносится вред имуществу граждан, и так далее, - сообщили в ведомстве.

Интересны цифры: из 500 обращений по 300 случаям были высланы информационные письма владельцам собак о необходимости соблюдения законодательства, провели 15 проверок, по результатам которых выдали 7 предписаний об устранении нарушений. Материалы двух проверок направлены в правоохранительные органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

С марта 2021 года появилось новое требование – в случае укуса собакой необходимо незамедлительно доставить животное в ветеринарное учреждение. Хозяева сейчас не особо стремятся это требование выполнять, поэтому 110 материалов, в том числе о нарушении правил профилактики бешенства, комитетом по ветеринарии передано в уполномоченный орган - управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

А еще за последние полгода в комитет направили 15 сообщений, содержащих признаки преступления по статье о жестоком обращении с животными.

Отлов и приюты

Организацией работы по отлову собак наделены органы местного самоуправления. Жалоб у зоозащитников на работу отловщиков очень много – и на заявки они едут долго, и вместо бродячих животных для количества и галочек отлавливают домашних, и держат собак в плохих условиях. Получилось, что организации, которые призваны помогать защищать людей, делают бизнес на владельцах животных – вылавливают их питомцев, а потом за деньги возвращают.

Тем не менее после трагических событий весной этого года на Фестивальной и встреч зоозащитников с руководством области и городов этот вопрос тоже стал предметом контроля. Комитет по ветеринарии доложил, что для отлова животных без владельцев в населенных пунктах региона в администрации муниципальных образований за полгода направлено 72 заявки.

- В первом полугодии проведено 4 проверки юридических лиц, из них 2 - в отношении организации, осуществляющей отлов и содержание безнадзорных животных, - сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.

По результатам всех проведенных проверок выданы предписания. Оказалось, что в приютах собак плохо кормят, антисанитария и другие нарушения.

КОНКРЕТНО

Как будут штрафовать

Нарушение правил выгула собак прописано в статье 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях»: можно получить штраф от 200 до 1000 рублей.

Кодекс об административных правонарушениях содержит статью 10.6. «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», которая предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.

Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда по неосторожности при нападении животного наступает по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные на срок до двух лет или арест до полугода.

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