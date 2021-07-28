История двух народов: Как саами и коми-ижемцы делили Ловозерье

Коми-ижемцы оказались на кольской земле в конце XIX века. Фото: Турпортал Республики Коми

Ни для кого не секрет, что на Кольском полуострове проживают саами. Однако это не единственный народ, который обосновался в Заполярье – тут жили и коми-ижемцы. Две эти северные народности общались между собой, передавая опыт и знания, обмениваясь традициями.

Поднять эту историческую тему решил мурманчанин Иван Кришталь, чья работа одержала победу на всероссийском конкурсе Российского общества историков-архивистов «Юный архивист». В своем исследовании он рассказывает, как коми делили земли с саамским народом и какое влияние они оказали друг на друга.

Откуда взялись пришельцы?

Коми-ижемцы оказались на кольской земле в конце XIX века, когда пришли из Печорского уезда. Они сильно отличались от саами. Например, если саамы использовали вольный выпас оленей, а для передвижения брали всего одного, то упряжки юго-восточных соседей из четырех оленей были более грузоподъемными, требовали большей работы по дрессировке животных и другого подхода к выпасу.

В 1887 году коми дошли до саамского погоста в Ловозере и, поняв, что местные тундры - лучшие места для разведения оленей, решили там обосноваться. Правда, законных прав у них на это не было.

Саами переняли у другого народа некоторые особенности пошива одежды. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Владельцы огромных стад не жалели денег на подкуп должностных лиц и спаивание саамов, чтобы добиться приговора сельских сходов на прием в члены их общества. Спустя 10 лет губернское начальство приняло решение оставить ижемцев на «на казенных землях» Кольского уезда, но саамы не возражали против принятия только трех семей. Остальные пришельцы продолжали жить в Лапландии на положении «приживы» — не членов общества, - говорится в исследовании.

На Кольский полуостров стали прибывать новые, пока еще единичные переселенцы из бассейна Печоры. В 1898 году в Ловозере проживал 121 коми, а спустя 40 лет ижемцев насчитывалось уже 964. К 2010 году количество коми в Мурманской области составляло 1649 человек, и численность их снижается.

- Кроме заселения левого берега Вирмы коми-ижемцы осваивали и другие территории. Так, отец и сын Артиевы основали деревню Ивановка. В 1924 году вырос поселок Красная Щелья (ныне Краснощелье), а в 1925 году — Каневка, - пишет Иван Кришталь.

Два народа на одной земле

Как мы видим, саамам были не по душе незваные гости. Отношения между двумя северными народами на рубеже XIX — XX веков оставались напряженными, так как местное население не доверяло «пришлым».

Саамы боялись, что коми будут занимать их пастбища, вытаптывать ягель, забирать их животных. Были опасения, что пришедшие с большой земли семьи вытеснят коренных жителей кольского края, уничтожат основное занятие саами — оленеводство. Но, к счастью, ничего подобного не случилось. Так, например, число оленей у саамов за 30 лет увеличилось более чем в четыре раза.

Глядя на соседей, саами стали переходить к торгово-предпринимательскому скотоводству. Фото: Правительство МО

Ужиться рядом друг с другом северяне смогли. Правда, быт их отличался. Так, саами жили в вежах, на правом берегу Вирмы, а коми – на левом берегу, в избах с амбарами и банями. Они держали скот, возделывали огороды, в то время как саами держали оленей исключительно для передвижения, а потребности в шкурах и пропитании удовлетворялись охотой на диких животных и рыболовством. К тому же грамотность у последних хромала – большинство коренных жителей азбуки не знали, а ижемцы имели начальное образование и обучали детей.

- Глядя на удалых соседей, северяне стали охранять свои стада, устраивать загоны, переходить к торгово-предпринимательскому скотоводству, оседлому образу жизни. Авторитет коми-ижемцев, основанный на трудолюбии и предприимчивости, заставил жителей Ловозерья признать законность их проживания на кольском земле, - объясняется в исследовании.

Давайте жить дружно!

В начале XX века отношения северных народов изменились – они стали жить менее обособленно. Так, на общем собрании жителей Ловозера в 1930 году было решено создать колхоз «Тундра». Туда вошли семьи русских, ненцев, коми и саами.

- В это время особенно ярко просматривалось взаимовлияние коми и саами. Так, малицы (одежда из оленьих шкур), которые шили коми, признали более удобной и практичной, так как в отличие от саамских малиц у этих капюшон и рукавицы были пришиты к шубе. В то же время ижемские мастерицы переняли у саамских способы украшения меховых изделий сукном и бисером. Языком межнационального общения стал русский. Многие коми изучили саамский, а саамы заговорили на языке коми, - отмечается в историческом исследовании.

Таким образом, конфликты между северными народами поутихли. Все-таки общая работа в колхозах и совхозах, совместное преодоление тягот кочевой жизни пастухов-оленеводов сблизили людей, научили понимать друг друга.

И в настоящее время межнациональные культурные связи двух малочисленных народов продолжают развивать и укреплять, чтобы не растерять эту дружбу. Ведь жить в мире – это ли не самое главное?!

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