Лайфхаки мамы из Мурманска: Как экономно собрать ребенка в школу

Собрать ребенка в школу - это серьезный квест, который требует времени, сноровки и финансов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Собрать ребенка в школу - это серьезный квест, который требует времени, сноровки и финансов (читайте «Только цифры»). Особенно впечатляют суммы у нас, на севере, ведь пока к нам привезут ту же одежду, она вырастает в цене в разы. Моя старшая дочь уже закончила школу, а младшая пока еще в начальной. За несколько лет сборов в школу я выработала некоторые техники, которые позволяют сделать этот процесс не таким травмирующим психику процессом.

Совет №1: Закупаемся по частям

Разбить процесс закупки - это первое, чему я научилась на фрилансе. Во-первых, больших денег сразу нет никогда, во-вторых, закупки требуют сил, а если покупать все в один заход - очень быстро устаешь и перестаешь контролировать ситуацию. Есть риск потратить больше. Ну и, в-третьих, это психологически удобнее. Нам психологически легче воспринимать, что мы не за раз потратили 20 тысяч рублей, а за несколько походов в магазин.

Совет №2: Дробим бюджет и пытаемся в него вписаться

Это очень полезно, когда денег немного, а покупать нужно все и сразу. Выделите 1500 рублей на канцелярию и идите ее покупать. Потом запланируйте 6000 на одежду и идите тратить только эти деньги и только на это. Я бью бюджет примерно так: канцелярия - 1000 рублей, одежда (сюда же входят колготки, носки, трусы, майки, шорты и т.д.) - 6000, обувь – 1500 рублей, экстренные расходы (букет, стрижка, резиновые сапоги, зонт и т.д.) – 2000 рублей. Если у нас первоклассник, то надо еще выделить деньги на рюкзак.

Совет №3: Проводим ревизию

Прежде чем что-то покупать, нужно проверить, а не осталось ли что-то с прошлого года. Цветная бумага в остатках вполне пойдет для того, чтобы принести ее в школу на урок труда, пластилин не обязательно должен быть новый – старый-то не испортился, линейка, если она не сломана, а изрисована единорожками – вполне сойдет. Вот кофта с пятном – нет, а вполне приличного вида кроссовки с прошлого года, из которых ребенок еще не вырос, или в которых бегал этим летом – вполне.

Не стоит пренебрегать друзьями, у которых дети носят вещи, как модели – ни пятнышка, ни затяжки. После моей младшей дочери вещи можно только на ветошь сдавать, а моя подруга принесла мне три мешка одежды – как будто только из магазина.

Совет №4: Покупаем трикотаж в отпуске

Да, как это ни странно, но в южных регионах с некоторыми товарами гораздо проще: сарафаны, юбки водолазки можно купить в разы дешевле. Например, в прошлом году я буквально «ограбила» турецкий магазин в Калининграде на водолазки для ребенка. Потому что найти в Мурманске приличную водолазку хорошего качества за 350 рублей нереально.

Очень хорошо закупать в южных регионах нижнее белье и легкую обувь – с одной стороны, нет накрутки на доставку в Мурманск, с другой стороны – легкая обувь – более востребованный товар на юге, поэтому и цена на нее ниже в разы.

Совет №5: Правильно покупаем канцелярию

Ее удобно покупать где-нибудь в начале августа, а лучше в мае и просто прятать от всех детей. Многие любят покупать ее на школьном базаре, но там есть другая опасность - потерять много времени, выбирая альбом - с машинкой или с самолетом, пластилин восьми цветов или шесть, дневник с зайкой или принцессой.

Я не покупаю эти вещи вместе с детьми. Для покупки с ребенком я оставляю что-то одно, например, только дневник или пенал. Это экономит время, силы и деньги.

Еще одна особенность школьных базаров – там деньги разлетаются незаметно. А потом смотришь, и все равно что-то не купил.

Всю канцелярию можно недорого купить в ближайшем магазине рядом с домом, в гипермаркетах или в оптовом магазине. Вот с последним самое удобное - мы договариваемся с друзьями и закупаемся там. Еще очень удобно объединиться классом и закупить все оптом, но это если в школе нормальные контактирующие родители. У многих оптовых магазинов важно, чтобы итоговый документ оформлялся на индивидуального предпринимателя, но я уверена, что если поискать, в вашем кругу такой найдется.

Обязательно должен быть список покупок. У меня обычно это два альбома, пять тетрадей в клетку, пять в линейку, один дневник, побольше карандашей, ручек, резинок, точилок, пенал, цветная бумага, пластилин, ножницы, линейка, кисточки, краски, две папки для трудов и ИЗО, набор карандашей цветных и фломастеров.

Выбираем все самое простое и сразу в комплектах. Помните, как только оно становится цветным, стилизованным, разукрашенным – цена сразу вырастает. Линейка деревянная, простые карандаши в наборах, ручки без изысков и т.д. У меня есть несколько требований только к ручкам: они должны быть с тонким стержнем, ластики должны быть хорошие, а пластилин мягкий. Все обложки мы покупаем только тогда, когда получим учебники – можно просто не угадать с размером.

Совет №6: Одежда

С этим сложнее – ее приходится покупать перед началом школы, потому что непонятно, насколько ребенок вырос. Здесь я тоже руководствуюсь принципом экономии времени, денег и сил. Для девочек в начальной школе подбирала всегда комплектную одежду: юбку, брюки и сарафан вниз и куча школьных водолазок наверх. Максимум одну парадно-выходную кофту. Жилетки, кофты – дело хорошее, но опциональное, если позволяет бюджет. Сюда же включаем колготки и спортивную форму.

Вообще такие комплекты хорошо смотреть в крупных магазинах известных брендов типа - там могут быть скидки, большой размерный ряд и вариативность. Там же хорошо смотреть нижнее белье и колготки. Водолазки я высматриваю в турецких магазинах – там и качество неплохое, и цена нормальная. Спортивную форму легко собрать в «Спортмастере».

Совет №7: Обувь

Обувь – это то, что теряется детьми каждые два месяца. Плюс за зиму они вырастают, и к весне она становится им мала. Поэтому тратить деньги на крутую обувь нет смысла. Две пары балеток, одни выходные туфли и кеды для физкультуры вполне сойдут. Обувь должна быть минималистичная, удобная в надевании и без лишних элементов. Если на каждодневных туфельках есть бантики, цветочки и камушки, то когда на одном из них это все оторвется, надо покупать обувь снова.

Хорошо брать это все комплектом в больших обувных магазинах, где можно купить обувь по акции, например, 3=2. Покупать обувь в специализированных детских магазинах очень дорого и непрактично.

Совет №8: Рюкзак

Ранец первоклашка носит первые два года. Потом он тихонько заменяет его на стильные рюкзаки, и вы этого даже не замечаете. Бюджет тут зависит от вас самих. Я выбирала по нескольким параметрам: жесткая спинка, минимум отделений внутри (первоклашка туда все запихивает комом и утрамбовывает ногами) и возможность зацепить ранец на поясе или груди, чтобы он не мотался по спине при беге.

Совет №9: Мелочи важны

Мешки для сменной обуви... Хорошо, если у вас есть два – в одном лежит сменная обувь, а в другой можно складывать грязную уличную. Такой же нужен для физкультуры. Купите несколько метров атласной ленты, первые дни вы будете заняты сложной работой - лепить закладки в учебниках. Приобретите прозрачные папки, чтобы сложить труды и ИЗО, упаковку прозрачных файлов, пару скоросшивателей и пачку бумаги. Я иногда покупаю цветную канцелярскую бумагу, чтобы оформлять доклады – так визуально приятнее.

Совет №10: Перед первым сентября

В расходы нужно включить стрижку для мальчика, банты для девочек и деньги на цветы учителям. Возможно, окажется, что ребенок вырос из резиновых сапог, а на улице льет дождь, или рукава у крутки оказались слишком коротковаты – кто-то за лето ломанулся в рост. Выдыхаем и решаем, на что можно повлиять, а на что нет.

Самое главное – это настроение, и, если для ребенка (а не для вас) важно пойти в школу с букетом цветов, то достаем пенку для укладки и делаем сами стильную прическу мальчику, а девочке заплетаем шикарные косы. То есть жертвуем второстепенным, оставляя силы и ресурсы на главное.

И важно – сделать так, чтобы начало учебного было не было слишком переоценено или обесценено. Сделайте вместе альбом воспоминаний о лете, сходите с ребенком после школы в парк, покормите уточек, сделайте сториз, поешьте мороженого – это окажется важнее, чем крутой пенал или дорогущая одежда. Снимет стресс для вас и создаст праздничное настроение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сколько раскошелиться родителям

Если говорить предметно, то сколько же стоит собрать школьника в Мурманской области. Сразу оговоримся, что цены берем средние по итогам изучения предложения в заполярных магазинах.

Сумма для первоклашки - 15000 рублей. Почему? Давайте посчитаем, сколько обойдется собрать девочку в школу. Хороший ранец будет стоить от 2000 до 5000 рублей, юбка – от 600 до 800, сарафан – от 1500 до 1700, брюки - от 1100 до 1500, водолазка - 800, нарядная кофта - 1200, комплект колготок - 1000, две пары туфель - 2500, спортивная одежда с кедами - 1800, канцелярию сложно посчитать по частям, но она выйдет от 1000 до 2500 в зависимости от запросов. Итого у нас получилось от 13800 до 18 800.

Для мальчика сумма примерно такая же.

- Школьные базары в Мурманской области уже начали работать, хоть на дворе июль. Пока что цены на них привлекательны, ведь народ в отпусках, поэтому магазины пока делают не очень большую накрутку. А вот в августе цены вырастут, ведь спрос будет выше. К тому же производители одежды уже предупредили ритейлеров, что к осени одежда подорожает примерно на 10% из-за удорожания материалов. Цены на школьную одежду в Мурманской области сейчас примерно на 5-15% выше, чем в отдельных регионах средней полосы, - рассказала «КП»-Мурманск» экономист Ольга Иливеева.

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