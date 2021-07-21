Не перекресток, а прилегающая: Жителям Мурманска рассказали, как проезжать один из самых сложных участков в городе

Водители годами не могли понять, как проезжать участок у стелы на южном въезде в Мурманск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске много сложных участков для водителей. Где-то непросто разъехаться, где-то часто "пробки" или крутые повороты со слепыми зонами. А есть дороги, на которых и разметка есть, и дорожные знаки, и светофоры, да только все равно водители ссорятся: можно ли там поворачивать, у кого преимущество и т.д.

Одним из таких яблок разбора стал участок на южном въезде в Мурманск - рядом со стелой, на которой написаны координаты города. Рядом есть автозаправка, с которой водители выезжают на дорогу к мосту через Кольский залив или на дорогу в Колу. И каждый день встает вопрос, у кого преимущество: у тех, кто выезжает с АЗС, или же у тех, кто едет от светофора у стелы.

Два светофора на дороге запутали водителей. Фото: www.google.com/maps

Проблема в том, что у заправки тоже есть светофор, а также знаки, что это второстепенная дорога. Но многие водители не без оснований рассуждали, что выезжающие с этой территории машины быстрее оказываются на главной дороге, да и являются помехой справа - надо пропустить.

И получается хаос: одни машины, выезжая от стелы к Прибрежной дороги, уверены, что они главной и надо жать педаль газа в пол, другие, наоборот, давят на тормоз, пропуская едущих от АЗС. Участок у стелы - один из самых опасных в городе, аварии здесь случаются почти каждую неделю. Точку в споре, кто едет первым, поставили в УГИБДД по Мурманской области, куда обратился мурманчанин Алексей Ререкин.

- Выезд с территории АЗС "Роснефть" не является перекрестком, а прилегающей территорией, поэтому водители должны пропускать, едущих по главной дороге. Наличие светофора не свидетельствует о том, что проезжая часть превращается из прилегающей территории в перекресток, - сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД объяснили: преимущество у тех, кто едет по красному участку. Фото: www.google.com/maps

Также в письме говорится, что в комитет по развитию городского хозяйства ушло обращение об изменении работы светофора у заправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: "1-2 зараженных новым штаммом коронавируса северянина ежедневно попадают в реанимацию". Количество госпитализаций в Мурманской области не снижается (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru