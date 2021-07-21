«Террорист» с корнями и листьями: Кто должен убирать борщевик в Мурманске

Борщевик все активнее захватывает заполярные города. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Чем хорош Крайний Север, так это тем, что многие проблемы, с которыми сталкиваются другие регионы, нам незнакомы. Так, у нас нет клещей и водится всего один вид змей. Но даже наш суровый климат оказался привлекательным для борщевика, который еще называют «медвежья лапа». На вид – красивое растение, на деле – «зеленая чума».

Витаминка с сюрпризом

В советские годы, особенно в голодные послевоенные, когда надо было быстро восстановить сельское хозяйство, борщевик решили завезти из Кабардино-Балкарии в другие регионы для корма скота. Мы привыкли ругать это растение (и справедливо, ведь у него много минусов), но на самом деле и польза от него есть. За счет большого количества микроэлементов и витаминов борщевик помогает быстро откормить животных. Специалисты рассуждали так: растет быстро, много (в высоту может вымахать более чем на три метра), неприхотлив – даже заморозки выдерживает, ухаживать не надо, а еще просто витаминка с корнями - так почему бы не разводить его везде? Правда, чуть прогадали: молоко от коров, питающихся «медвежьей лапой», горькое.

Кстати, существует несколько видов этого растения, но когда говорят об угрозе, то вспоминают борщевик Сосновского (см. «Справку «КП»»). Сейчас встретить его в Мурманской области можно везде - и у домов, и даже на территориях детских садов. По последним данным Центра управления регионом, северяне стали чаще жаловаться на нежелательного зеленого соседа.

- Поступили сообщения от жителей Оленегорска, Североморска и Полярных Зорь о том, что у них ничего не делается по борьбе с борщевиком, - отметила министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина.

Скосить под корень

Проникнет везде и всюду! Есть ли смысл с ним бороться, а главное, кто это должен делать? Если сформулировать коротко, то у каждого участка земли есть свой хозяин - он-то и должен следить, чтобы не выросло что-то лишнее. На даче вымахал борщевик - пусть ее хозяин берет косу или газонокосилку в руки, если у жилого многоэтажного дома – отвечать будет управляющая компания или ТСЖ, если у бизнес-центра – его владелец.

- Юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, и физические лица обязаны косить траву на принадлежащих им земельных участках и прилегающей территории. При этом высота покрова не должна превышать 15 сантиметров, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

В областном центре на выкос травы в 2021 году из бюджета выделили миллион рублей, а если говорить о площади работ, то это почти 111 тысяч квадратных метров.

- В случае поступления обращений от граждан о необходимости убрать траву, в том числе борщевик, соответствующее требование направляется в адрес правообладателя данного участка, а если его нет, то участок включается в список мест для покоса в 2021 году, - добавили в мэрии.

Иногда к борьбе с «медвежьей лапой» подключаются добровольцы. Такой пример есть в Кировске, где участники сразу двух волонтерских клубов - «Лингва» и «Хибины-Тиетта» - пропололи аллею у местного ДК, уничтожив почти 400 растений.

«Медвежью лапу» надо косить, иначе - штраф. Фото: Иван ВИСЛОВ

Закрыл глаза – получил штраф

Кстати, за плантации борщевика Сосновского могут и оштрафовать. Летом прошлого года такое административное наказание ввели в Москве: от 2 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч - для юридических. В этом году к системе штрафов за вредное растение присоединились Калужская область и Пермский край. В Мурманске специалисты административных округов проводят летом проверки, и если обнаружится, что УК или ТСЖ закрыли глаза на ядовитый зеленый ковер и не хотят исправляться, то могут получить штраф до 50 тысяч рублей.

- Борщевик Сосновского, еще недавно считавшийся перспективной кормовой культурой, превратился в злостный и опасный сорняк, и в настоящее время ему присвоен статус сорного растения. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к некоторым видам этого растения может вызвать раздражение и ожог кожи за счет того, что все их части содержат фуранокумарины – вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает при соприкосновении с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но достаточно и непродолжительного, несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, возникает ожог второй степени (пузыри, заполненные жидкостью). Время проявления ожога - от нескольких часов до нескольких суток. Особая опасность заключается в том, что поражение первое время не дает никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на запах керосина, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров. Сок при попадании в глаза может привести к слепоте. Отмечены случаи потери зрения детьми, которые играли с полыми стеблями растения, как с телескопами, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Мурманской области.

На войну с борщевиком уйдет еще много лет, ведь просто скосить - мало, корень уходит метра на два в глубину. Чтобы растение погибло, надо его выкопать, причем уйти под землю сантиметров на 10, не меньше. А еще лучше применить гербицид. А то живучий он! Но пока можно хотя бы выиграть битву – активнее сообщать, что где-то в городе растет это вредное растение.

СПРАВКА «КП»

Родина борщевика Сосновского – Северный Кавказ, однако в 1946 году Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН рекомендовал это растение для применения в других регионах, и через год оно появилось в Подмосковье.

Страна стряхивала пепел войны, поэтому работать ученым пришлось быстро, чтобы сельское хозяйство могло прокормить многомиллионное население. Ученые даже вывели новые сорта - «Северянин» и «Успех», чтобы лучше прижился.

Долгое время он захватывал земли, пока в 2014 году его наконец не включили в список сорных растений, исключив из селекционного реестра и признав, что с ним надо бороться. В том, что сейчас борщевика так много, большую роль сыграли 90-е: многие поля были заброшены, и ничто не остановило его распространения.

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