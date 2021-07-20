"Ничего не было видно, только белая пелена": Кировск по уши затопило и засыпало градом

Улицы города превратились в реки. Фото: скрин видео

Кировско-Апатитскую агломерацию лихорадит уже вторую неделю. Напомним: недавно люди в Апатитах остались без благ цивилизации из-за прорыва трубы и серьезного пожара на подстанции. Теперь же беды коснулись конкретно Кировска, где большую роль сыграли капризы небесной канцелярии.

Так, в городе горняков разбушевался нешуточный ливень на пару со штормовым ветром. Некоторые дороги затопило так сильно, что их стоило бы переквалифицировать в реки. Все попрятались по домам, но парочку суровых северян бурная вода не остановила - они решительно направились в обувной магазин. Видимо, чтобы прикупить резиновые сапоги.

Мощный циклон также "обрадовал" северян градом, причем крупным. Белый горох рассыпался по улочкам и скорее всего больно колошматил по голове спасающихся от непогоды кировчан.

Град был размером с зерно, но шел, правда, недолго. Фото: vk.com/club97015458

По словам местной жительницы Олеси Трофимовой, на микрорайон Кукисвумчорр в один момент свалилось все и сразу: ливень, гром, град, шквалистый ветер.

- Град длился не долго, но потом ливень шел сплошной стеной, а ветер стал еще сильнее. Ничего не было видно, только белая пелена, - поделилась женщина на личной странице в соцсетях. - Также поломало деревья у детского сада напротив дома родителей. Около подъезда и по другую сторону дома моей бабушки выкорчевало деревья, а еще сорвало покрытие крыши.

Деревья не выдержали столь сильных порывов ветра. Фото: Олеся Трофимова

И, действительно, на улице Комсомольской у дома №4 поехала крыша. Кусок кровли сказал "Привет" одной из квартир.

Кровля решила заглянуть в окошко к местным жителям. Фото: vk.com/51jkh

Поваленные деревья, которые просто не выдержали беспощадных порывов ветра, пострадали возле дома №35 на улице Кирова, где вырвало с корнями рябины и березы.

Сейчас последствия буйной стихии устраняют специалисты Центра материально-технического обеспечения города Кировска. Будем надеяться, что в ближайшее время новые проблемы не свалятся с небес на голову жителям Заполярья.

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