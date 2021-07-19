Когда туристы стали папарацци: В Заполярье появился уникальный тур с фотоохотой на китов

Туристов везут в Териберку, оттуда они выходят на судне в море, где ищут китов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области выбрали лучшего заполярного гида. Им стал мурманчанин Виталий Дронюк, который одержал победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Организатором выступил комитет по туризму Мурманской области, а разработкой конкурсных заданий и оценкой проектов занимались преподаватели МАГУ.

Что же интересного придумал победитель конкурса? Виталий разработал уникальный тур «Фотоохота на китов» в Баренцевом море. Таким образом, гид открывает для туристов дверь в мир морских обитателей, где каждый сможет увидеть этих удивительных животных и испытать незабываемые эмоции.

С большим шансом на удачу

Как нам рассказал Виталий, он с детства путешествовал по Кольскому полуострову – постоянно ездил с мамой на рыбалку. А сейчас уже четвертый год работает гидом в Мурманской области.

- Моя мама – профессиональный рыбак. Она меня все детство возила по рекам Кольского полуострова. Мы с ней ходили в походы каждый год, с весны и до осени. Мне это не особо нравилось, так как хотелось, как и всем детям, больше на компьютере играть. А когда уже стукнуло 16-18 лет, я понял, что эти путешествия пошли мне на пользу, - поделился экскурсовод. - Вернувшись домой после армии, я решил, что больше не хочу быть судоводителем, на которого выучился в колледже. Вскоре познакомился с человеком, который занимается массовым туризмом в регионе. Спустя некоторое время, в 2019 году, стал сам с нуля развивать свой турбизнес, собрал команду.

По словам северянина, его турпрограмма с фотоохотой на китов поможет закрыть межсезонье в регионе - период с начала марта до октября, когда туристов в Заполярье маловато.

- Миграция китов, косаток, дельфинов сопровождает миграцию рыбы с Атлантики именно в начале весны. С этого сезона мы начали проводить морские прогулки, так что практика и опыт есть. Мы стремимся так организовать проведение экскурсий, чтобы не навредить флоре и млекопитающим Баренцева моря, - рассказал победитель конкурса.

Туристов везут в Териберку, оттуда они выходят на судне в море, где ищут китов. Фотоохота на этих невероятных млекопитающих - очень популярный запрос от туристов. Конечно, не всегда есть шанс увидеть больших морских обитателей, но он намного выше, чем поймать то же северное сияние, если ехать с проверенным гидом.

- Мы не продаем туры, когда погода плохая и знаем, что будут сложности с выходом из бухты. Также поездки не организовываем с июля по август и с середины апреля до середины мая – киты откормились, и в этот период они находятся в полусонном состоянии. В остальное время китов можно увидеть практически каждый день, - объяснил наш собеседник.

По пути есть возможность отведать морских деликатесов – ежей, гребешков, за которыми прямо с судна ныряет водолаз. При желании можно уложиться в 5-6 тысяч на одного туриста.

Лучше с гидом, чем без

По словам Виталия, сейчас люди стараются доверять свое путешествие гидам. Так делает и он сам.

- Поработав гидом, я пришел к тому, что куда бы я ни поехал, стараюсь взять экскурсовода. Потому что он погружает тебя в атмосферу этого региона. Каждый гость уезжает местным жителем, породнившись с местом, где отдыхал. А те, кто ездит сам по себе, не могут учесть все нюансы. Многие «плюшки» знают только гиды, - отметил мурманчанин. - Просто прочитать учебник и пару раз съездить в Териберку недостаточно для того, чтобы стать профессионалом в этом деле. Все приходит с опытом.

Куда же едут туристы, прибывшие к нам на Север? Так, иностранцы любят аутентичность и стремятся в Ловозеро, познакомиться с саамской культурой, например. А русские скорее поедут в Териберку. Также все мечтают увидеть северное сияние. Как рассказал гид, приезжают к нам и необычные путешественники.

- Была группа изотериков из Екатеринбурга, которые ходили с измерительными приборами и отслеживали энергетику Териберки и Сейдозера. Все приборы у них зашкаливали – точно нашли здесь что-то магическое, - с улыбкой поделился экскурсовод. - Им у нас очень понравилось, обещали приехать зимой – хотят застать полярную ночь.

Мурманчанин советует всем посетить Терский берег, где очень интересная природа - пустыня вперемешку с ягельными полями и сосновым бором, как в Карелии. Также обязательно стоит посетить полуострова Средний и Рыбачий, напоминающие Исландию. Это древняя земля – полуострову Среднему 1,5 миллиарда лет.

Виталий Дронюк представит Мурманскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», который стартовал в Москве 19 июля. Северянин надеется прославить наш регион и привлечь сюда больше заинтересованных туристов. Вряд ли кто-то откажется от возможности полюбоваться изумительными китами – величественными представителями дикой природы.

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