В Санкт-Петербурге на Неве встал на рейд десантный корабль из Североморска

"Оленегорский горняк" встал недалеко от Эрмитажа. Фото: Юлия Иванова

В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к Главному военно-морскому параду в честь Для Военно-Морского флота. Корабли Северного флота тоже примут участие в празднике как на параде на Неве, так и в Кронштадте.

В ночь с 15 на 16 июля мурманчанка Юлия Иванова наблюдала постановку на рейд большого десантного корабля «Оленегорский горняк» в акватории Невы.

- Мы смотрели разводку Дворцового моста и ждали первых сухогрузов, но сначала прошли небольшие военные катера, а потом буксир стал проводить под мостом огромный корабль. Каково было наше с друзьями удивление, когда мы увидели надпись «Оленегорский горняк», - рассказывает редакции «КП-Мурманск» Юлия Иванова.- Нам рассказал военный, что своим ходом такую ювелирную работу кораблю сложно сделать самому – очень сильное течение на Неве, поэтому требуется помощь буксиров.

Корабль построен на верфи в Польше и вошел в состав флота 30 июня 1976 года. Название «Оленегорский горняк» ему присвоили 7 мая 2020 года в связи с установлением шефства над кораблем Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Эту программу много лет назад разработал бывший губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.

- Его долго крепили к бочкам прямо напротив Дворцовой пристани. Было очень интересно слышать переговоры капитана с экипажем – как-будто из космоса они общались: «Буксир работает? Буксир не работает. Не трогайте ют. Крепите левый борт. Есть!», - делится воспоминанием Юлия.

Как выяснила редакция «КП-Мурманск» на Неве до Дворцового моста напротив Кунсткамеры стоит на рейде еще один корабль Северного флота - фрегат «Адмирал Касатонов». 20 июля за ним встанет подводная лодка Северного флота «Владикавказ». В прошлом году она закрывала шествие по Неве.

Экипажи кораблей на период стоянки на Неве будут находиться на борту – корабли приспособлены для автономных плаваний. Сами корабли весь парад простоят на рейде - они слишком большие для этого. В параде мимо Сенатской площади пройдут более маневренные корабли. Репетицию этого действа можно увидеть уже 18 июля в 11 часов.

Помимо наших кораблей на рейде у Петропавловской крепости уже стоит красивый парусник «Полтава», после 22 числа к нему присоединятся еще четыре таких же парусника.

Сейчас «Оленегорский горняк» стоит на Неве, подсвеченный ночью красивой иллюминацией.

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