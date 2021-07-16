Когда забор действительно нужен: Глава администрации Мурманска поможет с маленькой, но показательной проблемой

Евгений Никора узнал о проблеме Веры Тараскевич и сказал, что долгожданный забор появится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом начался совместный проект «Комсомольской правды»-Мурманск» и администрации города Мурманска. Вместе с главой администрации Евгением Никорой мы прошли по родному городу, чтобы посмотреть и обсудить, какие есть проблемы и как их решать. Начало проекта вы можете прочитать на сайте www.murmansk.kp.ru и в выпуске «Новости региона» от 7 июля.

В Мурманске среди серых многоэтажек и часто хмурого неба каждый зеленый оазис - радость для глаз. Внимательные северяне уже заметили, что в городе начали благоустраивать клумбы, а у некоторых домов уже вовсю цветут газоны и палисадники, заботливо высаженные местными жителями.

У дома № 1 на улице Морской есть такой уголок лета, и о нем не один год заботится Вера Тараскевич. 270 квадратных метров красоты! Получается у нее отлично, в прошлом году она даже завоевала первое место в конкурсе администрации города на лучшее оформление клумбы у дома. Даже подсолнухи цветут! Но есть одна маленькая, на первый взгляд, и большая при рассмотрении проблема.

- Нам бы заборчик небольшой, чтобы люди не ходили по цветам и собаки не бегали. Вытаптывают! - пожаловались «КП»-Мурманск» супруги Тараскевич.

Мало того что вытаптывают, так даже розовые кусты кто-то очень хитрый и нечистый на руку выкопал, видимо, для своей дачи. А зимой во время уборки снега клумбы часто страдают от тяжелой техники, водители которой принимают их за обычный большой сугроб. Летом цветы огородили камнями: и выглядит симпатично, и хоть какая-то защита. Но один из камней, на котором был нарисован кот, стащили: подросток, не побоявшись камер, украл украшение. Его обломок потом нашли неподалеку, в кустах в Долине Уюта.

Труд мурманчанки, которая за свой счет украшает город, увы, не всеми ценится: цветы рвут, а клумбы топчут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Боже, какой пустяк», - поется в известной песне, но про забор так сказать нельзя. Вера с мужем и за свой счет бы поставили, да по закону не имеют права - не их ведь земля.

- Я обращалась в управляющую компанию, и там ответили, что надо провести собрание жильцов, чтобы все были согласны. А также найти источник финансирования. Когда УК считала стоимость ограждения, то получилось 270 тысяч рублей. Сумма нам кажется завышенной, - говорит Вера Тараскевич.

Кстати, одна из клумб получила простой, но симпатичный забор - его оплатил магазин, напротив которого она разбита. Хочется думать, что и остальные участки с цветами скоро получат защиту. При этом помощь властей Вера Тараскевич видит. Например, депутат Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев помогал закупить землю для клумб.

О проблеме на Морской мы рассказали Евгению Никоре, а затем поехали туда, чтобы оценить, посмотреть и что-то придумать.

- Такие начинания, как у вас, надо, конечно, поддерживать, - обратился глава администрации к Вере Тараскевич. – Но надо делать все правильно. У нас есть социально ориентированные компании, которые заняты ремонтом дворов и дорог, у них осталось заграждение с объектов, которое могут бесплатно выделить по нашей просьбе. Комитет по развитию городского хозяйства поможет с рабочими руками. Важный момент: жильцы дома должны быть согласны с установкой ограждения. Кажется, что дело хорошее и кто, мол, может быть против… Но такие случаи бывали, когда кто-то выступал против, - отметил Евгений Никора.

Представители профильных комитетов администрации города и управляющей компании помогут Вере уведомить соседей о запланированных работах и собрать их подписи о согласии. Мурманчанка уверена, что проблем не будет – ни одного несогласного она не встретила.

В ближайших планах – точно подсчитать, сколько погонных метров ограждения надо установить, узнать, есть ли у компании-подрядчика столько (ведь важно, чтобы ограждение было в едином стиле), а также решить еще ряд задач.

- Надеемся, что все успеем сделать в этом году. Хочется довести все до ума и сделать красиво, - отметил Евгений Никора.

Продолжение проекта читайте в ближайших выпусках «Новостей региона» и на сайте «КП»-Мурманск».

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