Ненадлежащее использование земельного участка – угроза плодородию земель!

Земельный участок

Между тем, нарушения, связанные с неиспользованием сельскохозяйственных земель, использованием их не по целевому назначению, невыполнением мероприятий по улучшению земель и охране почв, наиболее часто выявляются Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на подведомственной территории. Собственники и арендаторы не всегда помнят об ответственности, которую они приобретают, оформляя участки сельскохозяйственного назначения.

В связи с этим Управление напоминает: Земельный кодекс РФ обязывает физических и юридических лиц использовать земельные участки в соответствии с назначением. Муниципальные образования, являясь правообладателями земель, несут ответственность за нарушение требований земельного законодательства, как и другие правообладатели земельных участков.

Не допускайте зарастания

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса РФ к землям сельскохозяйственного назначения относятся земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Статья 13 Земельного кодекса РФ обязывает собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения сорной растительностью приводит к истощению, деградации, ухудшению плодородных свойств почвенного покрова, снижению плодородия земель.

Дальнейшее зарастание потребует увеличения затрат на проведение агротехнических мероприятий для ввода земельных участков в сельскохозяйственный оборот и восстановления плодородия почв.

Кроме того, наличие сухих остатков растительности, кустарника в пожароопасный период может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в случае возгорания.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв предусмотрено административное наказание в соответствии со ст. 8.7. КоАП РФ, которой предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Факт ненадлежащего использования земельного участка может быть установлен в ходе проведения плановой проверки, планового (рейдового) осмотра, обследования и других контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, если в рамках государственного земельного надзора установлено, что участок не используется по целевому назначению в течение трех и более лет подряд с момента выявления факта неиспользования, он принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке (за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве). Такие требования установлены статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Установлена административная ответственность за неиспользование сельскохозяйственного участка по целевому назначению в течение одного года с момента возникновения права собственности не него, - если участок приобретен по результатам торгов на основании решения суда о его изъятии (в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением) и (или) если в отношении участка имеются сведения о его неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением в течение установленного срока. В этом случае предусмотрено наложение административного штрафа на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Новое в законодательстве

30 сентября 2020 года вступили в силу новые признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства, которые применяются при осуществлении государственного земельного надзора. Признаки утверждены постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1482. Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственными производством деятельности в субъектах РФ» признано утратившим силу.

В новом документе признаки неиспользования определены с учетом периода и факта неиспользования, распространения негативных процессов при одновременном отсутствии признаков ведения сельскохозяйственной деятельности. Определен перечень сорной растительности. Ее доля не должна превышать 50%.

Признаками использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации являются:

1. наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной;

2. загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к I и II классу опасности;

3. захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного участка;

4. наличие на земельном участке, на котором осуществлена высадка сельскохозяйственных культур, сильной засоренности сорными растениями по перечню, предусмотренному приложением данного постановления.

Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации не учитываются, если они выявлены на площади частей земельных участков:

- на которых расположены здания и сооружения, защитные лесные насаждения, водоемы и водотоки;

- которые включены в границы особо охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий, использование которых для целей ведения сельского хозяйства ограничено в соответствии с правовым режимом таких территорий и зон;

- которые подвержены деградации, вызванной чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным явлением;

- в отношении которых проводятся работы по рекультивации или консервации земель в установленном порядке;

- которые находятся под парами, то есть свободные от возделываемых сельскохозяйственных культур для повышения плодородия и накопления влаги в почве на срок не более 2 лет;

- которые непригодны для сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, если их наличие не связано с действиями (бездействием) правообладателя земельного участка.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора