Правительство Мурманской области продвинуло поправки о прибрежном рыболовстве на федеральном уровне

Благодаря изменению федерального законодательства рыбаки могут везти на берег потрошенную рыбу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году отношения между рыбопромышленниками Мурманской области и погрануправлением накалились. Если бы не вмешательство правительства Заполярья, промысел в регионе мог получить существенный удар.

Причиной конфликта стало действовавшее на тот момент законодательство в сфере добычи рыбы, по которому нельзя было шкерить улов в море. Для отраслевых компаний это было ударом по кошелькам, ведь непотрошеная рыба быстро гниет и ее можно не довезти до берега. Из-за такой прорехи в законе многим прибрежникам было проще уйти работать в другие сферы, чем терпеть убытки. Традиционную прибрежную деятельность сейчас осуществляют 29 частных предприятий, из них 15 - мурманские. Промысел ведут порядка 50 судов-свежьевиков.

- В законодательстве появилась прореха, в нем сказано, что в прибрежном рыболовстве суда не имеют права изготавливать и выпускать продукцию глубокой переработки. Она заключается в выпуске филе, пресервов и тому подобного. Крупные предприятия региона, имея прибрежную квоту, стали выпускать такую продукцию на судах и отправлять ее за границу, а не к нам. Пограничники увидели в этом нарушение, так как поставлять рыбу можно только на отечественный берег. К тому же они предупредили, что мы не имеем права даже шкерить рыбу (первично разделывать) на судне, а из-за этого она не успевает добраться до берега свежей. Появилась масса проблем, - рассказал Анатолий Евенко, председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана.

Правительство Мурманской области оперативно отреагировало на конфликт рыбаков и пограничников. Сенатор от региона Константин Долгов внес в Госдуму законопроект новой редакции закона «О рыболовстве», который четко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошеной, обескровленной и обезглавленной охлажденной рыбы, а также рыбных голов.

В середине июня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, также он был одобрен в Совете Федерации, после чего его подписал президент.

- Были разные точки зрения, разные позиции, которые приходилось согласовывать. В результате напряженных, но партнерских консультаций с коллегами из ведомств нам все-таки удалось найти все необходимые «развязки». Не буду скрывать, закон не самый простой и работа над ним была не самой легкой. Он затрагивает целый спектр позиций, интересов ведомств. Нужно было обеспечить баланс между развитием прибрежного рыболовства, учетом ряда санитарных и ветеринарных документов, требований контролирующих ведомств с тем, чтобы был должный контроль и учет продукции, которая вылавливается в рамках прибрежного рыболовства, - рассказал Константин Долгов. - Смысл этого закона, который был инициирован нами с губернатором Андреем Чибисом, состоит в том, что он позволяет закрыть правовую лакуну, которая была в законе о рыболовстве и связана с функционированием вообще всей системы прибрежного рыболовства. Понятно, что это очень важная тема для Мурманской области, где отрасль играет значительную роль в экономической жизни региона.

Поправки в закон приветствовали и пограничники, учитывая разночтения федеральных правил на региональном уровне.

- Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району (далее – пограничное управление) неоднократно указывало на необходимость совершенствования национального отраслевого законодательства о прибрежном рыболовстве, для чего была проведена системная работа по подготовке предложений о внесении соответствующих изменений. Вступление в законную силу вновь принятых изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» позволит реализовать основные цели прибрежного рыболовства – загрузить перерабатывающие предприятия, насытить местные рынки охлажденной продукцией, а также создать дополнительные рабочие места, прежде всего в прибрежных регионах Российской Федерации, - отметили в пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Однако на этом точка не поставлена. Росрыболовство готовит документ об утверждении видов продукции, которая допускается для обработки на судах.

Также надо решить, как утилизировать рыбьи головы. Над этими вопросами специалистам еще надо поработать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Для нас рыбная промышленность крайне важна. В этой отрасли более 7 тысяч рыбаков и 140 предприятий. Мы открыли проект «Наша рыба», в середине августа запускаем любительский лов камчатского краба и добились поправок в закон, касающихся прибрежного рыболовства. Совместно с Росрыболовством добиваемся разрешения для рыбаков-любителей продавать легально свой улов. Для многих семей в прибрежных поселках это станет реальным источником дохода. Я хочу поблагодарить наших сенаторов, которые долго и серьезно работали над поправками в федеральное законодательство. Это была настоящая «битва за прибрежку».

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