Где в Заполярье под землей живет форель

Температура в «бассейнах», где плавает форель, +12 градусов. Больше и не надо. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Верхнетуломском водохранилище были многие северяне - здесь отличные места и приятный отдых. Но мало кто знает, что в здании самой ГЭС, на глубине 50 метров под землей, есть форелевое хозяйство. Единственное в мире в своем роде!

Чтобы его увидеть, надо въехать в «бункер» - большие ворота прямо в скале, преодолеть 320-метровый тоннель.

- Видите эти желоба? Это рыбоход, - рассказывает начальник Верхней и Нижней Туломских ГЭС Максим Носачев.

В 90-е годы, когда ГЭС владела одна из крупнейших энергокомпаний области, ее руководство решило сделать через подземные помещения рыбоход. Финны быстро построили его, но семга не пошла. Тогда решили действовать по-другому. В 1991 году построили форелевое хозяйство, которое через семь месяцев дало первых мальков.

Под землей как в сказке: налево пойдешь – цех с гидрогенераторами найдешь (см. «Конкретно»), а направо – помещение с «бассейнами»: так называют работники завода резервуары, в которых плавает радужная форель и даже, если присмотреться, альбиносы, которые выглядят как золотые рыбки. Есть «детский сад» – здесь совсем мальки, есть «дом старости» с рыбами-семилетками. Дальше этого возраста уже не разводят.

Директор завода Сергей Прудник уже более 30 лет работает в рыбной отрасли. Завод задумался арендовать, глядя на то, как одна компания за другой хозяйничают здесь, но в хозяйство дельцы не вкладывали, а только хотели хорошую прибыль. Поэтому решил вместе с коллегой, тоже имеющей большой опыт работы в отрасли, купить завод при ГЭС. Валентина Беляева стала замом, он – руководителем.

- Никакой разницы нет, разводить форель на поверхности земли или под ней. Рыба здесь не болеет, чувствует себя хорошо. Температура воды почти +12 – как в реках, где живет дикая форель. Мы напрямую зависим от ГЭС, хочется, чтобы побольше покупали электроэнергии, ведь тогда «вертушки» (гидроустановки. – Ред.) крутятся и к нам идет вода. Если не хватает, приходится вручную все настраивать, аккумуляторов у нас нет – это, кстати, отличает нас от других заводов. Да и самой ГЭС от нашего хозяйства хорошо - мы охлаждаем турбины, забирая теплую воду. Стадо – это 1680 голов, в каждом резервуаре, по 47 кубометров, плавает примерно 360 рыбин, все разделены по возрасту. Форель старше семи лет выбраковывают. Глядя на здоровенных особей, так и представляешь, что такую можно съесть, но по законодательству ее - только ликвидировать, без всяких «но», - говорит Сергей Прудник.

Сергей Прудник: «На этой работе сегодня ты пан, завтра пропал». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сергей Алексеевич честно признается, что работа сложная. Во-первых, под землей и кислорода меньше, и влажность большая (пока мы разговариваем, по стенкам скалы стекают ручейки воды), но к этому сотрудники за годы работы привыкли и даже с улыбкой реагируют на удивление гостей: «Как вы тут, в «пещере»?». А вот второй фактор уже сложнее: форель рыба не самая капризная, но за ней глаз да глаз: правильно покормить, дать нужную порцию кислорода, вовремя заметить больную особь, следить за притоком воды и подстраиваться под работу ГЭС. А еще каждую рыбу для ремонтно-маточного стада надо отобрать вручную – выловить, посмотреть, ладно ли выросла, может ли дать качественную икру. Кстати, оплодотворяют вручную, ведь форель в искусственных водоемах сама не размножается. В год на заводе производят 1,1 – 1,2 миллиона мальков, всех продают компаниям по разведению рыбы.

- Сегодня ты пан, а завтра пропал, - улыбается Сергей Прудник, и чувствуется, что за свою работу он переживает. – Мы же визитная карточка Верхнетуломской ГЭС, показываем, что она настолько экологически чистая, что даже рыбу разводить можно.

КОНКРЕТНО Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС – это шесть гидроэлектростанций на реках Тулома, Воронья и Териберка. Верхнетуломская ГЭС – самая мощная на Северо-Западе и единственная подземная на Кольском полуострове, таких в стране всего пять. Еще один ее рекорд – самая большая площадь водохранилища в нашем регионе: 745 квадратных километров! Строить ее начали в 1961 году, а уже через три года запустили первый гидроагрегат. В 2018 году началась комплексная модернизация Верхнетуломской ГЭС, в прошлом году закончилась модернизация гидроагрегата № 4, а на прошлой неделе запустили новый гидроагрегат № 1. Для ГЭС это не только новые мощности, но и повышение экологичности работы.

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