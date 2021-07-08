В Кировске продолжается ежегодная эпопея с борьбой против вырубки деревьев

Администрация города обратила внимание, что в этом году запланирована большая массовая высадка деревьев в целом по городу. Фото: Людмила Баркова

Кировские активисты с приходом летнего сезона возобновили борьбу за сохранность зеленых насаждений. И для этого написали обращение уже не куда-то в администрацию или областное руководство, а самому президенту РФ (на прошедшей "Прямой линии" не прозвучало ни одного вопроса из Мурманской области).

- С 2018 года в Кировске наблюдается варварское и небрежное отношение к зеленым насаждения, они страдают от непрофессиональных решений. С 2018 года Кировск лишился среднего и нижнего яруса, необоснованно вырублены кустарники и обрублены тысячи веток у здоровых деревьев, - пишет в своем обращении к президенту Надежда Сниховская.

Первая проблема, которую Надежда озвучила – это вырубка рябинового сквера в центре города в прошлом году. Надежда обвиняет в недосмотре администрацию города и сетует на нерасторопность полиции – она до настоящего времени так и не установила виновных лиц, несмотря на наличие видеокамер в округе.

Вторая проблема – это благоустройство городского парка в городе. Много лет активисты боролись за каждое дерево, выступая даже против санитарных мер. В этом году начались столь долго обсуждаемые процессы по благоустройству. В этой истории Надежду не устраивает тот факт, что проект благоустройства не обсуждался с горожанами.

- С нашей стороны было сделано все необходимое: мы подали заявление в полицию по факту вырубленных деревьев, - поясняют редакции «КП-Мурманск» в администрации города Кировска. – Почему до настоящего времени виновные не найдены – нам неизвестно.

- Проект благоустройства парка обсуждался много раз с горожанами, - пояснил депутат местного горсовета Антон Трушенко, - и в этот раз были по максимуму учтены все пожелания: никаких дополнительных вырубок, никаких переобустройств, использование только свободного пространства и его благоустройство.

В администрации города пояснили, что к работам в парке привлечены даже специалисты ПОСВИРа – они проводят инвентаризацию деревьев и кустарников, решают, какие нужно вырубить, какие ветки убрать. Эти работы будут проводиться под их чутким руководством, ведь есть старые деревья, есть пострадавшие после зимы.

- Работы по благоустройству парка выполняются подрядчиком, который делал парк в Полярных Зорях, - поясняет Антон Трушенко, - он уже знает специфику Севера, знает, насколько бережно надо относиться к зелени. Сейчас парк в Полярных Зорях считается образцовым в области. Наш тоже будет таким – мы уверены.

Администрация города обратила внимание, что в этом году запланирована большая массовая высадка деревьев в целом по городу. Важно теперь, чтобы сами кировчане не повыдергали их для своих садовых участков, или тракторами зимой не повредили молодые саженцы. Тогда Кировск точно станет городом-садом.

В Мурманске жители города тоже активизируются каждый раз, когда дело касается вырубки зелени. В прошлом году в городе обрезали много сирени и повырубали деревья. Глава администрации Евгений Никора ответил на все вопросы мурманчан в нашем материале.

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