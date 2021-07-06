Погода в Мурманске: на каких сайтах лучше всего следить за погодой в Мурманске и области

Рассказываем, на каких сайтах можно оперативно и достоверно смотреть погоду. Фото: Олег ФИЛОНОК

В связи с новыми температурными рекордами в Мурманской области, северяне все чаще интересуются, на каких сайтах можно оперативно и достоверно смотреть погоду в Мурманске. Редакция "КП-Мурманск" сделала подборку таких ресурсов.

"Погода в Мурманске" - отличный паблик в "ВКонтакте", который уже много лет радует нас прогнозами с точностью по часам. Руководитель ресурса, правда, предупреждает, что его прогнозы носят любительский характер и на них нельзя опираться при принятии управленческих решений. Но простых смертных это волнует меньше всего - главное, что он практически никогда не ошибается. А еще из паблика можно узнать много интересной информации: и про атмосферную рефракцию, и про лентикулярные облака, и про температурные рекорды. Легкий слог, оперативность, шикарные фотки - рекомендуем. У паблика есть спецчат, в котором можно узнать еще больше, и ТГ-канал.

Сайт УГМС (Мурманского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды) - официальный представитель небесной канцелярии. На их прогнозы как раз и опираются при принятии решений бизнес и власть, потому что они подтверждены дюжиной печатей. Хотя официальная информация на сайте не всегда подробна: прогноза пика жары и начало "снегогеддона" тут не найдешь, что не мешает узнать общий погодный фон в регионе. Зато только здесь можно узнать об уровне воды в реках, о штормах в Баренцевом море и других особых метеорологических факторах.

Погода в регионе меняется быстро, так что стоит следить. Фото: Олег ФИЛОНОК

"Гисметео", "Яндекс погода", Google - отличные поисковики прогнозов по часам и на ближайшие пару дней. "Гисметео" в этой тройке на практике оказывается точнее. Но все-таки они не всегда учитывают климатическую особенность Мурманска и выдают среднюю температуру по Мурманску и близлежащим территориям. Напомним, что погоду в Мурманске определяет множество факторов: течение Гольфстрим, близость моря, сопки и т.д. Поэтому погода в Мурманске часто отличается от тех же Мурмашей или Шонгуя.

Норвежский сайт Yle.no - один из самых точных сайтов. Норвежцы очень существенно откалибровали свои прогнозные модели для нужд экономики и управления, настолько, что их прогнозы оказываются верными и для нашего региона. Но это не официальный прогноз, хотя достаточно точный.

Многие смотрят погоду в своих смартфонах. Но мы так делать не советуем. Гаджеты часто берут данные из аэропорта "Мурмаши", где гораздо холоднее, чем в том же Мурманске.

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