Когда в Мурманской области закончится июльская жара-2021

Жара в Мурманской области спадет к концу недели.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Новая рабочая неделя началась в Мурманской области с жары, которая только усиливается. В ряде населенных пунктов уже обновились суточные рекорды тепла. Но если кто-то рад, что столбик термометра доходит до отметки в +30 и выше, то для других это не только не приятно, но и опасно из-за состояния здоровья. Когда же закончится июльская жара?
- 8 июля ожидается влияние циклона с центром на юго-западе Баренцева моря: днем пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, преобладающая температура воздуха составит +22+27°, - сообщает региональный гидрометцентр.
По данным норвежского сайта yr.no, в пятницу воздух прогреется до более комфортных +17, в субботу до +20, а в понедельник и вовсе ждут +14.
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