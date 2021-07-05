Жительницу Печенги осудили за фотографию Гитлера со свастикой на рукаве одиннадцатилетней давности

Очень хочется надеяться, что у Юлии есть шанс на обжалование этого решения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Печенги Ксения Иванова (имя изменено) с удивлением узнала, что она, оказывается, преступник. А проступок ее состоит в том, что она решила поздравить заглядывающих к ней на страницу в "ВКонтакте" с Днем Победы.

Правоохранительные органы мониторили соцсети на предмет разных нарушения, кто о расизме слишком вольно говорит, кто о терроризме. И наткнулись на страницу Ксении, на которой нашли изображение свастики. В результате северянку привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). 28 июня 2021 года Печенгский районный суд выписал ей штраф в тысячу рублей. Но интересно в этой истории другое.

Свастика находилась на рукаве восковой фигуры Адольфа Гитлера, с которой сфотографировался муж Ксении. Фотографию она выложила еще 10 мая 2010 года, то есть почти 11 лет назад. Сам Адольф Гитлер редко фотографировался без своей нацисткой символики, поэтому изображают его скульптуры именно с ней. Собственно говоря, он сам представляет собой олицетворение всей нацисткой символики.

Данное дело вызывает еще вопросы и потому, что в 2019 году Государственная Дума пересмотрела свой подход к этому вопросу и внесла изменения в закон. Раньше даже для иллюстраций статей о Великой Отечественной войне авторам приходилось искать немецкие танки без свастики. С 2019 года демонстрация нацистской символики стала возможна, но только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

В 2020 году законодатели даже внесли примечание в КоАП, о том, что положения статьи 20.3 не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Тем не менее, в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Мурманской области не указано, исследовался ли факт именно пропаганды нацизма со стороны женщины и рассматривался ли довод о том, что она своим постом как раз формировала негативное отношение к нацизму в связи с праздником Дня Победы.

- Постановлением судьи гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание, с учетом личности виновной, ее имущественного положения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - указано в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Мурманской области.

Редакция "КП-Мурманск" уточнила в Печенгском районном суде - исследовался ли в судебном процессе вопрос, а было ли со стороны Ксении Ивановой оправдание действиям нацизма этой публикацией?

- Судебная практика идет по тому пути, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта публикации фотографии со свастикой, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе Печенгского районного суда.

Очень хочется надеяться, что у Юлии есть шанс на обжалование этого решения.

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