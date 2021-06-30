Топ мест для отдыха с палаткой в Мурманской области

Мы подобрали несколько мест в Мурманской области, где можно с комфортом расположиться с палаткой и доехать туда на автомобиле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Палаточный отдых - это прекрасное время: песни у костра, надоедливые комары, тушенка и перловая каша. А еще курс молодого бойца. Мы подобрали несколько мест в Мурманской области, где можно с комфортом расположиться с палаткой и доехать туда на автомобиле. А еще мы усложним себе задачу и попробуем не упоминать в этом дайджесте Териберку, которая буквально зовет к себе людей с палатками.

Пляж на Ура-губе

Ура-Губа получила свое название от саамского "урак", что означает "олень-самец-второгодка". В месте, куда мы предлагаем вам поехать, протекает река Ура, которая потом впадает в залив Ура-Губа. Это очень популярный пляж для отдыха север: нежный светлый песок, красивые высокие сосны и чуть прогретая пресная вода. В реке мелко, поэтому купаться там можно разве что путем укладки тела плашмя в воду. Да и то нежелательно – холодно! А вот палатки хорошо ставить на пригорке под соснами - это позволит натянуть тент в случае дождя. Одна печаль - территорию на пригорке народ почему-то позиционирует как общественный туалет и свалку. Поэтому сначала проводим зачистку территории и «разминирование».

Это очень популярный пляж для отдыха север: нежный светлый песок, красивые высокие сосны и чуть прогретая пресная вода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Люди уже давно просят организовать здесь нормальную мусорку, подвоз дров и общественный туалет. Но территория находится на смежных землях - властям сложно договориться между собой.

Стоянки аметистового берега

Сам мыс Корабль Терского района является природным памятником, но рядом с ним есть отличные места под стоянки - вдоль побережья Белого моря. Вот только с питьевой водой там не густо - надо набрать воду в канистры по пути. Напомним, что в этих местах, на скалах, спускающихся к морю, можно найти вкрапления аметиста. Иногда на берегу попадаются аметистовые щетки, но чаще всего камни-окатыши с сиреневыми прожилками, похожими на галактики. Забирать их с собой нельзя.

Иногда на берегу попадаются аметистовые щетки, но чаще всего камни-окатыши с сиреневыми прожилками, похожими на галактики. Фото: Олег ФИЛОНОК

Монастырский наволок в Кандалакше

Монастырский наволок в Кандалакше прекрасен тем, что находится практически рядом с городом, туда можно подъехать прямо на автомобиле и не сильно переживать по поводу питания. Здесь есть отличный выход к морю, можно полазить по заброшенной гостинице и сделать необычные фото, пройти экотропой до лабиринта «Вавилон» и найти старый тракт на Умбу. У местных это место называется «Япония», потому что когда-то там жила японская семья и каждое утро поднимала флаг своей страны. Питьевую воду надо брать с собой в канистрах.

У местных это место называется «Япония», потому что когда-то там жила японская семья и каждое утро поднимала флаг своей страны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Здесь есть отличный выход к морю, можно полазить по заброшенной гостинице и сделать необычные фото, пройти экотропой до лабиринта «Вавилон» и найти старый тракт на Умбу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Озеро Малый Вудъявр

Это очень живописное место с шикарным автоподъездом прямо в Хибинах. Равнинная территория позволяет ставить машины рядом с озером - источником пресной воды. От Малого Вудъявра уходит большое количество пеших маршрутов, большинство из которых прорисованы на электронных картах.

От Малого Вудъявра уходит большое количество пеших маршрутов, большинство из которых прорисованы на электронных картах. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Из минусов только то, что это излюбленное место отдыха кировчан, а автомобильная доступность позволяет привозить с собой огромное количество алкоголя. Поэтому в теплые выходные дни спокойного отдыха вам там не светит. Да еще и домики под шашлыки там строят уже третий год, поэтому за уединением придется продвинуться вглубь леса.

Реки Печа и Тулома

Место соединения двух рек всегда немного мистическое и завораживающее. Палатку можно поставить как на этой точке, так и вдоль самой реки Печа - там очень красивые высокие сосны. Сосны - это всегда возможность натянуть тент на случай дождя, а сама река - источник питьевой воды. Да и вдоль реки оборудованы отличные места для разведения костров.

Людей в этих местах немного, очень любят гулять владельцы собак, отдыхать рыбаки. Фото: Олег ФИЛОНОК

Людей в этих местах немного, очень любят гулять владельцы собак, отдыхать рыбаки. Основная сложность - не заблудиться в пересечении грунтовых дорог и выехать на нужную точку.

О том, какие меры надо соблюдать, когда отдыхаете с палаткой в Заполярье, мы писали здесь.

Любители отдыха на природе, пожалуйста, берегите хрупкую заполярную природу, увозите с собой мусор, сохраняйте деревья и эти места всегда будут для вас доступны и открыты.

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