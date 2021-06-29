«Побежали и быстро сделали!»: В Мурманской области может сорваться капремонт некоторых домов

В Мурманске 21 году пройдет капитальный ремонт 24 домов.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
С 1 января 2021 года в Мурманской области выросла плата за капремонт. Жителям «деревяшек» теперь насчитывают по три рубля за квадратный метр вместо двух, а в остальных домах - не 6, а 9 рублей. Решение, что и говорить, оказалось непопулярным, ведь северяне уверены, что прогресса по проблемным зданиям нет. Каждый год по осени оказывается, что какие-то дома не успели отремонтировать в срок, а другие сданы с недочетами. И этот сентябрь может не стать исключением.
Успеть до осени
В пятницу, 25 июня, директор областного Фонда капитального ремонта Федор Денисов выехал на несколько объектов в Мурманске, чтобы проверить, как идут работы. Так, на Коминтерна, 24 и Привокзальной, 10 уже стоят леса, а подрядчик активно работает над фасадом. В этом году, с учетом ошибок прошлых сезонов, изменилась технология отдельных работ, например, при отделке фасадов больше не используют полимерную сетку, чтобы слои штукатурки плотнее прилегали друг к другу и она не падала на головы прохожим.
- Контролируем ежедневно, уже к концу июля – началу августа станет заметно, укладываются ли подрядчики в срок. Но на сегодняшний день проблем не видим, - заверил Федор Денисов. – В этом году в Мурманске отремонтируем 24 дома, или 19 крыш и 16 фасадов. Больше всего домов в Октябрьском округе, так как это связано с проектом «Новый Мурманск». На все объекты вышли подрядные организации, они хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы. Везде начались подготовительные работы, где-то зачищены фасады, есть грунтовка, первый слой штукатурки. В планах выполнить все работы до сентября, где-то - до начала октября.
Фасады домов теперь делают по новой технологии - без полимерной сетки.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Как разозлить губернатора
Но на оперативном совещании в правительстве Мурманской области отчет директора Фонда капремонта о текущей работе вызвал у губернатора критику. Федор Денисов доложил, что некоторые контракты еще только будут заключаться. А это значит, что дома, которые должны быть сданы осенью, еще стоят нетронутыми. Как показала практика прошлых лет, вещь это опасная: позднее заключение контракта обычно приводит к срывам всех сроков. Вот и выходит, что кладут кровлю, красят фасад и меняют отопительную систему в снег. Дом на улице Карла Либкнехта в Мурманске и два дома в Кировске в прошлом году сдать не успели – перенесли на этот.
- С этого места поподробнее. Какой предельный срок был на заключение контрактов? – сразу спросил Андрей Чибис.
- Май, - ответил глава Фонда капремонта.
- А сейчас какой?
- Конец июня…
- Какие причины?
Федор Денисов причины назвал: в Мурманской области не так много подрядчиков по проектно-сметной документации, которые находятся в реестре квалифицированных компаний (выбирают ответственных на объекты только из него). Если по строительно-монтажным работам их много, то проектировщиков - три.
- Также краткосрочный план утверждается на 3 года, не реже раза в год актуализируется. Все объекты в прошлом году были законтрактованы в мае, все попавшие в Новый год и позднее в план не вошли, - добавил глава фонда.
Но названные причины показались губернатору несерьезными.
- Работа бюрократической машины – это ваши трудности. Я не слышу реального аргумента. Мы договаривались, что по кровлям, фасадам не позднее мая будут заключены. А как теплые деньки - люди выйдут на работу. Почему я в очередной раз слышу о неполной законтрактованности строительно-монтажных работ? 2-3 недели отставания – это много, процедуры надо быстрее делать - лето у нас короткое. Поворотливее, расторопнее надо быть, коллеги. Я вас в прошлом году тыкал носом в конкретный дом. Учитесь на ошибках! – рассердился глава региона.
До наступления зимы все дома по капремонту должны сдать.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Как признал вице-губернатор – министр строительства Владислав Сандурский, отставание по конкретным домам действительно есть, но это случаи единичные. Некоторые дома будут доделывать уже в минусовую температуру – требования позволяют. Только вот жильцам от этого будет некомфортно, особенно если речь идет о замене тепловых систем.
- Вы говорите, что дом № 17 на улице Мира в Кировске будут доделывать в ноябре… Бегом побежали и оперативно с УК все отработали! Мобилизуйтесь, чтобы за летние месяцы кровля была сделана. Когда я говорю о нерасторопности, то имею в виду такие дела. Меньше обсуждайте, делайте больше, - поручил Андрей Чибис.
К слову, ссылка на то, что лето было дождливое, поэтому работы застопорились, не всегда пройдет. Крышу в ливень ремонтировать не будут, а вот защищенный сеткой фасад в непогоду делать все же можно.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2021 году в краткосрочный план включены 254 многоквартирных дома
Запланировано 514 видов работ (фасады, кровли, фундаменты и т. д.)
Стоимость работ - 1,718 миллиарда рублей
136 домов отремонтируют за счет взносов северян
В 31 доме появятся новые водонагреватели, в 29 – тепловые пункты
21 дом отремонтируют по программе реновации ЗАТО
8 зданий отремонтируют в исторической части Мурманска
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