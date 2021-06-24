В Архангельской области ищут пропавший легкомоторный самолет

Связь с экипажем легкомоторного самолета потеряна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Архангельской области сообщает о поисках легкомоторного самолета, с экипажем которого пропала связь.

Информация о том, что связи с экипажем нет почти два часа - с 18.45, поступила в 20.30. По предварительным данным, речь идет о борте, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе на юго-востоке региона.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по ситуации с легкомоторным самолетом в Архангельской области, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Поисками самолета занимаются спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Предположительно на борту находились два человека.

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