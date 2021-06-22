«Аз есмь из Керети Варлаам»: Митрополит Митрофан представил новый труд

Митрополит Митрофан вел работу над книгой 12 лет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

XVI век - особый для кольской земли: в это время свершился переход коренного населения от язычества к православию. И огромную роль в этом сыграли северные святые Трифон Печенгский, Феодорит Кольский и Варлаам Керетский. Жизни последнего посвящена новая книга митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

Правда, которая нужна верующим

Труд называется «Аз есмь из Керети Варлаам» - это первая фраза, которую святой произносил, представляясь тем, кого встречал. Это пятая книга о северных святых, которая завершает серию. От своих сестер она сильно отличается.

- Я позволил себе не сугубо сухое изложение, опирающееся на факты и летописи, церковные каноны, свидетельства, а более художественное. Мне говорили, что этого не хватает, но раньше это было невозможно, и я проводил научную работу, чтобы доказать справедливость своих утверждений, - рассказывает о своем новом труде владыка. - Приходящие на Север люди всегда были особого характера и часто с проблемами в прошлом, которые они преодолевали. И об удивительных северных святых надо было рассказать не приглаженно, не так, как положено в классических житиях, в которых мы часто не видим человека. Жития воспринимаются как иконы, нечто идеальное, неземное. Я отступаю от этой традиции, умиленного плетения словес и рассказываю подлинные истории испытаний. Иначе возникает ощущение, что перед нами идеальный человек, ангел Божий, неподвластный искушениям и страстям, и где нам, простым смертным, на него равняться. В своей книге я рассказываю, как святые проходили через испытания, и благодаря этому мы набираемся уверенности, что тоже сможем все преодолеть.

Варлаам Керетский – пример святого, чей путь к Богу был тернистым (см. «Справку»). Как рассказывает митрополит Митрофан, есть свидетельства, что он был человеком твердым и даже мог «грозить дубьем» тем, кто попал в беду, чтобы не впадали в отчаяние и уныние, а молились и спасали себя, уповая на милость Бога.

Издание украшено иллюстрациями авторства Инны Куксенко. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Искусно и деликатно

В книге о Варлааме Керетском есть иллюстрации авторства мастера иконописи из Санкт-Петербурга Инны Куксенко.

- Инна Куксенко обладает удивительным даром создавать не просто рисунок, а ощущение иконы, делает иконописные прорези. Она весьма уважительно относится к героям, делает все достаточно традиционно по отношению к написанию ликов, движений, при этом точно, возвышенно, деликатно, - рассказывает владыка.

Путь к созданию книги «Аз есмь из Керети Варлаам» длился 12 лет, ведь важно было не только собрать факты, но и искусно их подать. Исторические документы сохранили мало изречений святого, но все же по крупицам их удалось воссоздать. Например, благодаря храмовнику архимандриту Сергию Шелонину, современнику Варлаама.

- Весь труд посвящен тому, что нам нужны факты подлинных житий, но мы не должны лакировать или умалчивать информацию, - уверен митрополит Митрофан. – Так мы можем восстановить историческую справедливость. Также мы надеемся, что у нас будет полноценный храм Варлаама Керетского. У нас есть планы на этот счет, есть предполагаемое место.

СПРАВКА

Варлаам Керетский (в миру Василий) родился в селе Кереть на берегу Белого моря. В 1535 году Василий вступил в брак и был рукоположен сначала в диаконы, а вскоре в иереи, после чего направлен настоятелем в Никольскую церковь города Колы. Вернувшись на малую родину, он стал служить в Свято-Георгиевской церкви. Еще служа в Коле, он изгнал из рыбака беса, который пообещал отомстить Варлааму. Бес вселился в его жену, и, изгоняя его, священник случайно убил ее. Убитый горем, он пошел к Феодориту Кольскому, который наложил на него епитимию – три года странствовать по северным водам в лодке с гробом жены. Вернуться он мог, только когда тело его супруги истлеет в прах. Все время стихия испытывала Варлаама на прочность, он проводил время в усердных молитвах. И благодаря этому спас моряков от морских червей – этот случай показал, что Господь простил его. При жизни Варлаам Керетский снискал славу заступника моряков и целителя. Чудеса происходили и после его смерти: в страшном пожаре, уничтожившем Свято-Георгиевскую церковь, уцелели мощи святого.

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