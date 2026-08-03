Съесть сахарный снимок и запустить кита в небо. Чем удивлял гостей юбилейный фестиваль «Табуретка»

В центре саунд-инсталляции - необычный лед, созданный из карамели. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль искусств «Табуретка» в этом году отметил первый серьезный юбилей - его провели в Мончегорске уже в десятый раз. За эти годы праздник успел стать для города доброй летней традицией: сюда приходят за впечатлениями, общением и вдохновением, а зачастую находят и новое хобби.

Искусство на фестивале в прямом смысле можно было попробовать на вкус. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Север на вкус и запах

Для организаторов «Табуретки» важно, чтобы человек на фестивале был не просто зрителем. Здесь ему предлагают самому смешать ароматы, выйти на сцену, изготовить арт-объект, услышать музыку там, где раньше был просто шум, или неожиданно обнаружить у себя способности, о которых он и не подозревал.

- Фестиваль существует уже десять лет. Сначала это были просто литературные активности, а сейчас мероприятие охватывает весь Кольский край: все муниципалитеты представили здесь свою программу. «Табуретка» - для обычных людей, которые зачастую заняты непростым трудом, устали. И здесь мы хотим дать им возможность попробовать себя в чем-то новом. Они узнают, как создаются необычные звуки, ароматы, как снимается кино, сами участвуют в спектаклях. Надеюсь, что после этого опыта люди уедут обновленными, - говорит организатор фестиваля, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В этот раз на фестивале решили задействовать все органы чувств: Север на «Табуретке» предлагали увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус, собрать его запах во флакон.

Так, разобраться в ароматах Кольского полуострова мончегорцам помогала директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова. На ее мастер-классе гости учились «разнюхивать» город - замечать запахи вокруг и соединять их так, чтобы в итоге получилась цельная парфюмерная композиция. Участники собирали собственные нежные ароматы, навеянные северной природой.

По-другому почувствовать Арктику предлагали художница и перформер Ирина Иванникова-Давыдова и саунд-дизайнер Роман Камилов. На фестивале они представили совместную работу в рамках проекта «Хрупкость Севера».

Шатер «Чувства Севера» превратили в лабиринт об Арктике. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре саунд-инсталляции - необычный лед, созданный из карамели. Он трещит, ломается, тает и снова меняет форму. Все это сопровождается полевыми записями: шумом водопадов и ручьев, ветром, голосами птиц. Из этих звуков Роман Камилов собирает единое полотно, в котором природа переплетается с переживаниями человека.

Как объясняют авторы, за карамельным льдом скрывается история вовсе не о сладостях, а о переменах, через которые так или иначе приходится проходить каждому.

- Роман берет звук из переломных моментов, которые происходят в мире. Затем мы нагреваем карамель, и происходит расплавление. Это экзистенциальный проект - про проживание перемен, которые сейчас коснулись всех. А карамель выступает как ностальгический элемент, который мы все помним из детства, — объясняет Ирина Иванникова-Давыдова.

С этой работой связан еще один большой проект художницы. В течение семи лет Ирина фотографировала квартиры изнутри и исследовала, какими изображениями россияне окружают себя дома. Северное сияние, олени, заснеженные сопки и другие знакомые пейзажи, - из тысяч фотографий она отбирала те образы, которые повторялись в разных интерьерах как минимум трижды и были связаны с Севером. Чаще всего именно природные пейзажи украшают стены. По мнению художницы, в этом есть своя закономерность: спокойствие, которое человек находит в природе, ему хочется перенести и внутрь своего дома.

На «Табуретке» фотографии этих интерьеров напечатали на сахарной бумаге, так что искусство здесь в прямом смысле можно было попробовать на вкус. Снимки разместили на детских кубиках, и это тоже оказалось не случайностью.

Организаторы отмечают, что за десять лет «Табуретка» выросла из локального события в большую творческую площадку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Когда человек пересоздает свой интерьер, например, при переезде, то он оказывается в нулевой точке, будто в детстве, и кубик за кубиком начинает заново собирать свое пространство, - отмечает автор проекта.

Если кому-то хотелось послушать Арктику, можно было отправиться на площадку «Звуки Севера». Здесь гости наблюдали, как самые разные звуки превращаются в музыку, и сами становились частью этого процесса. На мастер-классе тревел-команды «Ковер Live» участники могли присоединиться к хору и спеть вместе.

Еще больше экспериментов с ощущениями собрали в шатре «Чувства Севера», превращенном в лабиринт. В первой локации организаторы вместе с мончегорцами создавали яркий витраж. Следом гостей ждали комнаты с северными ароматами, где нужно было угадать запахи. Дальше приходилось довериться собственным рукам: в специальных боксах были спрятаны предметы, связанные с Арктикой: ракушки морского гребешка, олений рог, ягель. Не подглядывая, посетители пытались на ощупь понять, что им попалось.

Но и на выходе путешествие не заканчивалось. Каждому выдавали кусочек глины, с которым предлагали отправиться гулять по Мончегорску и искать интересные фактуры города, оставляя их оттиски. А к концу фестиваля получившиеся работы собрали на общей выставке.

Одним из зрелищных событий стало шествие воздушных северных китов.

Посреди лета на фестиваль заглянул даже волшебник Морозко из Оленегорска. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Плывущих по небу морских обитателей создавали прямо здесь, вместе с горожанами для спектакля «Пространствие». Перформанс представил петербургский театр «ПЛУТ».

- У нас развернулась мастерская по изготовлению воздушных китов: мончегорцы создают символ Арктики, а потом участвуют с ними в перформансе на главной сцене. Наш театр дает людям возможность пожить другой жизнью, отдохнуть от повседневной рутины, пообщаться друг с другом. То, что происходит сейчас на «Табуретке», - момент единения», - уверен режиссер театрализованных представлений уличного театра «ПЛУТ» Даниил Болдарев.

Также на главной сцене фестиваля профессиональные писатели - участники литературного челленджа «Табуретки» - читали рассказы, героями которых стали обитатели и персонажи Севера. В историях появились полярная акула, птенец чайки, саамские гномы чахкли, рыба пинагор и гагарка-люрик.

Каждый нашел себе занятие по душе на празднике искусств. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кольский край в одном месте

Юбилейная «Табуретка» в этот раз была не только про Мончегорск. На праздник приехали представители 14 городов Мурманской области. Каждый привез свою программу: рассказывали об истории и преданиях родных мест, знакомили с северными промыслами и обычаями, показывали природные богатства и, конечно, учили гостей рукоделию.

Так что за один день можно было совершить небольшое путешествие практически по всему Кольскому Заполярью.

Посреди лета на фестиваль заглянул даже Дед Мороз - местный, из Оленегорска. Правда, его больше знают как Морозко.

- Дел у меня хватает круглый год, даже летом. А сюда, в Мончегорск, я приехал, чтобы увидеть своих друзей, которые создают этот замечательный праздник. «Табуретка» дает людям самое главное, что теряется в современном мире, - возможность общаться, улыбаться, радоваться друг другу. А что может быть важнее? - говорит волшебник.

На площадке самого Мончегорска тем временем уже начали понемногу готовиться к другому большому городскому празднику - фестивалю «Имандра». Желающие могли своими руками сшить средневековый плащ, чтобы потом надеть его во время праздничного шествия. Для детей тоже нашлось занятие: они расписывали камни и деревянные спилы. Все сопровождалось рассказами об истории Кольского Севера.

Воздушные киты стали частью перформанса от уличного театра из Петербурга. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, творить на фестивале можно было не только на мастер-классах. Художник-стример Ян Кошак вместе с мончегорцами решил пофантазировать на тему обычной городской многоэтажки. Из пенопласта здесь построили «панельку», а ее окна превратили в маленькие холсты.

- Горожане могут нарисовать что угодно в окошках дома. Таким образом, творчество на «Табуретке» идет от самих мончегорцев, оно позволяет каждому из нас не унывать, - говорит Ян Кошак.

Чуть дальше работала зеленая мастерская «Добро.Центра» из Полярных Зорь. Здесь наглядно показывали, что даже обычная пластиковая крышечка не обязательно должна отправляться в мусор.

Сначала крышки измельчали при помощи велошредера до крошки нужной фракции. После пластик отправлялся в термопресс, где нагревался и принимал новую форму. Так из использованных крышечек на глазах у посетителей получались яркие брелоки с северной тематикой.

Организаторы экомастерской уверены: лучше один раз показать ребенку весь процесс переработки, чем долго объяснять, зачем сортировать отходы.

- Когда у ребят есть наглядный пример, что из обычного мусора может получиться что-то интересное, они и сами начинают более бережно относиться к природе. Ребята часто собирают крышечки и приносят к нам в центр, - рассказывает руководитель «Добро.Центра» из Полярных Зорь Евгения Хитрова.

Горожане рисовали свои задумки в окошках пенопластовой "панельки". Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все начинается с табуретки

Еще одним событием фестиваля стала премьера документального фильма «Вечная теплота». Это история о том, что объединяет людей, живущих на Кольском полуострове, что делает их северянами, и почему для них самих так важна эта принадлежность. Картину создавали вместе с жителями региона. В съемках участвовали как обычные северяне, так и известные уроженцы Кольского Заполярья: Андрей Малахов, Алексей Гоман и DJ Грув.

За десять лет «Табуретка» действительно выросла из локального события в большую творческую площадку. Но название по-прежнему напоминает о простой вещи, знакомой многим с детства: когда табуретка посреди комнаты вдруг становилась первой сценой, а мама с папой - первыми зрителями.

- Фестиваль «Табуретка» - это флешбек в детство и отличный способ собрать те таланты, которыми богат Север. Площадка позволяет ремесленникам, поэтам, художникам собраться вместе, обменяться своим видением, успехами. Для Кольской ГМК это не просто фестиваль, а инвестиции в развитие города, - отмечает заместитель генерального директора, главный инженер АО «Кольская ГМК» Сергей Щербаков.

После целого дня мастер-классов, спектаклей, экспериментов со звуками, запахами и вкусами фестиваль перешел в музыкальную часть. Хедлайнером финального концерта стал Антоха МС. На главной сцене прозвучали и главные хиты артиста, и полюбившиеся публике каверы.

Точку в юбилейной «Табуретке» поставили уже танцами - фестивальный вечер завершился дискотекой от электронного проекта ASTERO.