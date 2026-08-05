Проверка здоровья стала проще похода в магазин. В Мурманской области стартовал проект «Здоровый Север»

«Палатки здоровья» северянам уже знакомы, здесь можно пройти обследование по 11 направлениям. Фото: Минздрав Мурманской области

Этим летом в Мурманской области стартовал комплексный проект «Здоровый Север», благодаря которому забота о своем самочувствии станет проще: некоторые обследования теперь можно пройти буквально по пути на работу, во время похода за покупками, или же медицина - в прямом смысле слова - сама придет к пациенту. О том, какие возможности открылись перед северянами, узнала «КП»-Мурманск».

В июне в столице Кольского Заполярья по инициативе губернатора Андрея Чибиса впервые прошел Конгресс молодых врачей Мурманской области, в котором поучаствовало более 200 специалистов. На стратегических сессиях они рассказали, какими видят изменения в системе здравоохранения изнутри и с учетом мнения своих пациентов. В работе конгресса также участвовала заслуженный врач России, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко. Она предложила объединить идеи молодых врачей в единую комплексную программу. Глава региона поддержал инициативу.

- Проект вошел в народную программу «На Севере - жить!». Он направлен на расширение профилактической базы и поддержку здорового образа жизни. Даже на старте реализации мы уже получаем много положительных откликов от жителей, потому что для прохождения базового осмотра не нужно идти в медучреждение - пункты приема находятся в удобных для северян местах. Как отметил Андрей Владимирович, это удобная медицина вне мед-учреждений: не житель идет к врачу, а врач идет к пациенту. С этим трудно не согласиться, - рассказал заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«Здоровый Север» стоит на четырех столпах: «Палатки здоровья», «Школа здоровья», «Поезд здоровья» и стационарные пункты для ежедневного экспресс-скрининга в торговых центрах. Некоторые из направлений жителям региона уже знакомы, но это не значит, что проект просто объединил успешно существующие практики, не предложив ничего нового. Как объясняет заместитель министра здравоохранения Мурманской области Дарья Пушкарева, ранее эти начинания были больше ситуативными, теперь же переходят на постоянную основу, изменятся и будут работать как единая система под общим брендом.

- Так, «Школа здоровья» в основном проходила очно на базе пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». Сейчас мы активно работаем над онлайн-форматом, в том числе записываем лекции от молодых врачей, чтобы она выходила за пределы Мурманска в другие населенные пункты, - объяснила Дарья Пушкарева.

«Палатки здоровья» тоже знакомы мурманчанам: они уже работали летом 2024 года. Это мобильные точки, которые открывались во всех округах в самых людных местах, например, у остановок общественного транспорта. Тогда они стали частью губернаторской программы «Северное долголетие», и северяне «серебряного» возраста могли пройти обследование здоровья, например, измерить давление, в том числе и внутриглазное, или сделать ЭКГ.

Сейчас же в «Палатках здоровья» ждут всех желающих пройти экспресс-диагностику своего здоровья по 11 видам обследования: ЭКГ, пневмотонометрия, оксиметрия, артериальное давление, рост и вес, объем талии, основной обмен (BMR), метаболический возраст, мышечная масса, масса костной ткани, индекс массы тела (ИМТ). После этого на руки выдают индивидуальную карту с результатами и рекомендации по сохранению здоровья.

«Поезд здоровья» - тоже очень важное направление. Он создан для обслуживания всего региона и отдаленных населенных пунктов. Мобильные комплексы «Поезда здоровья» буквально привозят врачей к пациентам, а также доставляют аппараты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии, лабораторию и полноценный стоматологический кабинет.

В трех торговых центрах Мурманска можно пройти экспресс-скрининг с участием искусственного интеллекта. Фото: Минздрав Мурманской области

Пункты экспресс-скрининга в торговых центрах, пожалуй, самый интересный пункт проекта «Здоровый Север». В первую очередь потому, что Мурманская область стала одним из первых регионов, в котором применяют новые возможности искусственного интеллекта в медицине. В свое время Кольское Заполярье уже оказалось впереди многих, когда ввело дистанционный мониторинг - северянам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, дети с ЛОР-заболеваниями) выдавали «умные» приборы, которые в динамике отслеживали изменения в состоянии пациентов.

- Но эта программа была ориентирована на людей, у которых уже есть серьезные проблемы со здоровьем. Экспресс-скрининг же - это предиктивная профилактическая медицина, которая во всем мире считается золотым стандартом: не лечить, когда уже все сломалось, а предотвратить заболевания. Обследование идет по 16 показателям, в том числе таким важным и интересным как оценка состояния сердца, сосудов, липидного обмена, уровня стресса. Если есть риски, то пациенту предложат обратиться к врачу, - добавляет Дарья Пушкарева.

Анализ состояния здоровья будет проходить через ИИ-скрининг на базе комплексов GigaDoc («Гигадок»). Это новая разработка, которую Мурманская область применяет в числе пилотных регионов.

«Здоровый Север» в первую очередь ориентирован на жителей региона старше 18 лет, но уже сейчас понятно, что большой интерес есть и у молодежи, особенно им нравятся пункты экспресс-скрининга. И специалисты отмечают, что это - хороший сигнал.

- Дети видят, какой доступной становится оценка состояния здоровья, им привычен искусственный интеллект, и с раннего возраста они начинают задумываться об этом. Заботиться о себе должно войти у них в привычку. Также дети могут заинтересовать пройти обследование своих родных: родителей, бабушек, дедушек, - считает главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима. - Ведь это очень просто: требуется буквально несколько минут во время посещения торгового центра. Я сама оценила удобство и точность: я слежу за своим здоровьем, и результат обследования при участии искусственного интеллекта совпал с данными обследований, которые я проходила в медучреждениях.

Сейчас пункты экспресс-скрининга работают в трех торговых центрах: «Форум», «Мурманск Молл», «Северное Нагорное».

В минздраве отмечают, что в силу важности «Здорового Севера» проект будет долгосрочным, и не исключено, что со временем он масштабируется: ведомство будет внимательно следить за тем, как северяне участвуют в обследованиях и какие у них есть пожелания.

КОНКРЕТНО

Расписание работы пунктов в рамках проекта «Здоровый Север» можно найти в его группе в ВК.

График работы «Поезда здоровья» доступен на сайте министерства здравоохранения Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru