Картина « Садко» Ильи Репина представлена в музее « Кижи»

Открытие выставки в музее « Кижи», г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

Картина была написана в 1876 году и является одной из жемчужин сокровищницы Государственного Русского музея.

«Сообщаю Вам, под глубочайшим секретом, тему будущей моей картины: Садко богатый гость на дне морском; водяной царь показывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры до растений и свиты царя», - писал Репин своему другу, критику Стасову.

Художник создал картину во время путешествия по Франции по заказу великого князя Александра, будущего императора Александра III (тогда он отправился туда, получив золотую медаль Петербургской академии художеств).

Главным принципом построения композиции является треугольник. Одна вершина в правом нижнем углу - сам Садко в собольей шубе, который смотрит влево вверх. В левом верхнем углу расположена фигура девушки-крестьянки. В третьем углу - нижнем левом - представлены русалки, которые проплывают друг за другом перед Садко, пытаясь произвести впечатление на героя, показывая достоинства женской красоты.

Былинный сказочно-аллегоричный сюжет новгородского цикла, невероятно яркие и реалистичные по своему визуальному эффекту краски, создают полотно, раскрывающее красоту подводного царства и его персонажей. В небольшом зале музея картина смотрится особенно объемно - каждую деталь можно увидеть в деталях и сформировать собственное восприятие от работы.

- Этот шедевр Ильи Репина не нуждается в дополнительном обрамлении. Оно богато содержанием, оно невероятно богато живописно, оно гениально.

А еще оно крупно-форматно. Выбирая его для выставки, мы исходили из следующего принципа - картина невероятно позитивна. Сюжет полотна - сказка. А сегодня, на мой взгляд, обязательно должно быть место сказке, несмотря на все понятные людям сложности. На выставки с подобным форматом сюжета приходит большое количество зрителей - и

семей, и молодежи. Все идут подзарядиться силой красок в картинах Репина, силой мысли его работ. Картина «Садко» - это шедевр национального искусства России, - рассказала на открытии выставки директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Завершающей кодой стал концерт, в котором прозвучали фрагменты оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко», а также произведения С. Рахманинова, Ф. Шопена и Б. Сметаны. Музыка и живопись объединились в едином порыве, представив глубокую связь музыки и цвета, визуального и звукового восприятий, сказочной атмосферы и широты мелодического пространства. Исполнители: струнный квартет «Resonance» Карельской государственной филармонии (Анастасия Терехова - скрипка, Евгения Давыденко - вторая скрипка, Денис Дорофеев - альт, Ольга Дорофеева - виолончель), а также Дмитрий Маслеев (фортепиано, Москва), Константин Сучков ( баритон, Большой театр России), Полина Шабунина (сопрано, Большой театр России), Игорь Морозов (баритон, театр «Геликон-опера», Большой и Мариинский театры).

Выставка проходит в рамках культурно-туристского проекта «Серебряное ожерелье России», направленный на развитие культуры и культурного туризма во всех 11 регионах Северо-Запада, а также при поддержке Министерства культуры РФ.

Посетить экспозицию в музее «Кижи» можно до 8 октября по адресу: г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10А. Справки по тел.: 8(814)279-98-00. (0+)