Интеллектуальный реализм как зеркало жизни и искусства

Картина «Парк Горького», 2023 г. Холст/ масло. Фото: Наталья Шарай

«Вы смотрите на картину: здесь изображены центр Москвы, Парк имени Горького, девушки с гаджетами, сидящие на скамейке. Приходят посетители, смотрят на красивую картину. Возможно, они увидят и подумают о том, что перед ними изображен банальный сюжет и зачем художнику в XXI веке настолько реалистично отображать действительность? Но, если присмотреться к картине более пристально, то в верхнем левом углу работы нарисована фигурка мальчика, которая продумана как прозрачное изображение, контурное выражение его фигуры. Задумка такова: здесь мы изображаем два разных мира. Впереди гиперяркое изображение -более красочное, чем в реальности. Этот художественный ход говорит о том, что в реальном мире молодежь очень часто сосредоточена на чем-то, что, казалось бы, очень для них важное, но молодые люди, сосредотачивая свое внимание на придуманном глянцевом мире, не замечают важное, что находится где-то близко, за их спиной, но остается незамеченным.

Таким образом, через произведения искусства мы пытаемся достучаться, дотронуться до души каждого молодого человека, сказав очень важные вещи. Я прекрасно понимаю, что за цифрой будущее. Но мы говорим о мере,

балансе. Если вы пришли на отдых, то отложите телефон, посмотрите в глаза живому человеку. Самое ценное в жизни человека -это общение».

Так художник Андрей Дмитренко объясняет механизм и основную идею, заложенные в моменте восприятия и просмотра своих работ в рамках выставки «Интеллектуальный реализм».

Экспозиция открылась в стенах Музея изобразительных искусств Республики Карелия 10 июля и привлекла внимание петрозаводского зрителя современным взглядом на обыденные вещи, выявив, по мнению авторов нерв современности, в котором истинные ценности находятся в диалоге и конфликте с навязанными смыслами, провоцирующих людей на непонимание и отчуждение от истинных ценностей.

Авторы выставки братья Андрей и Николай Дмитриенко через реалистические образы людей и ситуаций посредством художественных образов и ходов призывают к соучастию, к умению слышать и видеть друг друга. Картины художников - концентрированное воплощение интеллектуального осмысления процессов. Связь индивидуального и личного, подлинного и навязанного, потребительского и созидательного является одной из основных тем, отображающей многослойный, но актуальный для искусства XXI века мир интеллектуального реализма.

Художники исследуют пространства, в которых мы живем с научно- художественной точностью. Будь то картина, изображающая кинокадр из фильма Клима Шипенко «Время первых», или работа «Лабиринт», в которой изображена девочка на велосипеде, находящаяся в стенах большого мегаполиса.

Казалось бы, все смешалось в художественном мире братьев Дмитренко, но все имеет свой смысл. Сюрреалистическая поэтика, ощущение стремительного движения, спортивные состязания, исследование космического пространства - все эти темы формируют особенную Вселенную, уникальную и ценную для времени современного. А самое главное авторы создали прекрасную возможность для посетителя любого возраста включить воображение, прикоснуться к смыслам и задуматься, о чем здесь создано и почему.

P.S. Выставка «Интеллектуальный реализм» работает до 6 сентября по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркс, д. 14 (галерея «Арт-Проспект»). График работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 12: 00 до 20: 00; понедельник и вторник - выходные. (0+)