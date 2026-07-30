Свое название фестиваль получил в честь гигантской табуретки – арт-объекта, установленного в центре Мончегорска. Фото: Фонд «Живая классика»

Опубликована полная программа десятого фестиваля искусств «Табуретка», который пройдет 1 августа в Мончегорске на площади Революции. Юбилейный фестиваль объединит театр, музыку, литературу, кино, современное искусство и другое творчество. Музыкальными хедлайнерами станут Антоха МС и электронный проект ASTERO.

В этом году фестиваль пройдет под общей темой шести органов чувств. Именно вокруг нее организаторы выстроили десятки интерактивных площадок, на которых гости смогут не только наблюдать за происходящим, но и сами станут участниками творческого процесса.

В основе программы фестиваля - концепция шести органов чувств. Фото: Фонд «Живая классика»

С 12.00 до 18.30 будет открыт необычный шатер «Запах Севера». Директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова научит «читать» города по ароматам и создавать собственные духи из запахов Кольского полуострова.

По соседству разместится площадка «Вкус Севера» (с 12.30 до 18.00), где художница Ирина Иванникова-Давыдова представит съедобные северные фотографии и проведет серию встреч с посетителями.

Любителей музыки ждут в шатре «Звуки Севера», который будет открыт с 12.00 до 19.00. Здесь пройдут музыкальные лаборатории проекта KOVER LIVE, выступления Хора Севера и совместные творческие перформансы.

Необычные впечатления приготовили и для поклонников современного искусства. Инсталляция «Хрупкость Севера» будет работать с 12.00 до 19.00, а в шатре «Сияние на Табуретке» с 12.00 до 20.00 гости смогут принять участие в создании коллективных арт-объектов «Купание красного лося» и «Панно воспоминаний горожан», художественных лабораториях и мозаике из природного камня.

Завершится фестиваль концертом Антохи МС и DJ-сетом. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная программа посвящена литературе. Шатер «Литература на Табуретке» будет открыт с 12.00 до 18.00. Здесь состоится писательский челлендж «Северный сторителлинг», квесты «В поисках чахкли», игра-бродилка «Ягодный маршрут» и встречи с авторами рассказов о северных животных и мифологических героях. Дополнит программу лаборатория визуального сторителлинга «Северные легенды», которая пройдет с 15.10 до 17.00.

Для семей с детьми подготовили несколько площадок. «Детская гаражка» будет работать с 12.00 до 19.00 в три потока, где юные мастера смогут продать игрушки, поделки и книги. В шатре «Семейный театр» с 12.30 до 19.00 будут создавать воздушных кукол, сочинять волшебные истории и показывать спектакли.

Любителей творчества ждут мастер-классы практически на любой вкус. В шатре «Мастер-классы на Табуретке» с 12.30 до 18.30 научат наносить изображения на ткань, в «Арт-табуретке» с 12.00 до 18.00 можно будет расписать табуретку, а в шатре «Рукоделие на Табуретке» с 12.00 до 19.00 - благотворительная акция по вязанию самого длинного «Шарфа Севера».

Юбилейный фестиваль объединит театр, музыку, литературу, кино, современное искусство и другое творчество. Фото: Фонд «Живая классика»

Еще одной площадкой станет «Чум на Табуретке», который будет работать с 12.00 до 14.15. Здесь состоятся литературные игры и эпистолярная мастерская «Письма Севера».

Любителей активностей приглашают пройти лабиринт «Чувства Севера» (с 12.00 до 19.00) и принять участие в городском пленэре, который будет открыт с 12.00 до 18.00.

Главная сцена начнет работу в 11.00. После выступления группы «Контарас» в полдень состоится официальное открытие фестиваля. Затем зрителей ждут спектакль «Белый лес», выступления кавер-групп Jeansы и White Rocks, перформансы театра «ПЛУТ». В 18.00 состоится премьера фильма «Вечная теплота», в котором снялись жители Севера, Андрей Малахов, Алексей Гоман и DJ Грув. Завершится фестиваль большим концертом Антохи МС в 19.00, после которого гостей ждет DJ-set от ASTERO.

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