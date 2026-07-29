Когда исследования проведены не в полном объеме

В Карелии проконтролировали земельные участки. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в июле 2026 года проведены контрольные (надзорные) мероприятия - наблюдения за соблюдением обязательных требований, в ходе которых были проанализированы материалы, размещенные на сайте Росаккредитации, и процедура декларирования продукции, выпускаемой предприятиями Республики Карелия.

По результатам работы признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями республики.

Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении трех деклараций о соответствии, при этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения об исследованиях на 2,4-D кислоту, ее соли и эфиры.

Предприятие из Прионежского района оформило на молочную продукцию 2 декларации, исследования также проведены не в полном объеме: в протоколах испытаний отсутствовали сведения об исследованиях на стрептомицин и тетрациклиновую группу: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров).

Таким образом, соответствие продукции требованиям технических регламентов не было подтверждено. В адрес производителей объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Дословно

В торговой палатке арестовали продукцию

7 июля 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель из Твери, занимавшийся торговлей животноводческой продукцией в г. Петрозаводске.

Ранее, в июне 2026 года, Управлением проведен внеплановый инспекционный визит к предпринимателю, владеющему торговой палаткой на Древлянке. Установлено, что предприниматель продавала мясную, молочную и рыбную продукцию без маркировки с информацией о дате производства, сроках годности и производителе. Часть товара была с истекшим сроком годности. Сливочное масло хранилось с нарушением температурного режима, что могло привести к его порче. Кроме того, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз.

На продукцию общим весом 194,4 кг был наложен арест. В отношении предпринимателя составлены протоколы по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Постановлением Управления назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Арестованную продукцию постановлено уничтожить или утилизировать.

Внимание!

Фермерская клубника безопасна

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована безопасность земляники садовой, выращиваемой в трех фермерских хозяйствах из Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов.

В июле 2026 года Управлением отобраны пробы продукции и направлены на исследования в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований превышение предельно допустимых показателей пестицидов и нитратов не установлено. Продукция соответствует требованиям безопасности.

А что еще?

В Карелии проконтролировали земельные участки

За 6 месяцев 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия проконтролировано 350 земельных участков сельскохозяйственного назначения

Выявлены нарушения на площади 1352 га - зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади 0,005 га.

По результатам проведенных мероприятий правообладателям земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.

Так, 16 июня 2026 года Управлением выдано предписание жительнице Республики Карелия, владеющей земельным участком сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе Республики Карелия.

В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований было установлено, что участок площадью 0,9 га по всей площади покрыт сухой растительностью прошлого вегатативного сезона, сквозь которую прорастает свежая сорная растительность (лютик едкий, крапива двудомная, манжетка и т.д.), кроме того, установлено частичное зарастание сонной растительностью. Участок является мелиорированным, мелиоративный канал на западной границе участка разлился и зарастает древесной растительностью. Сельскохозяйственная деятельность на участке не ведется.

Собственнику участка необходимо устранить выявленные нарушения до 14 октября 2026 года.

Декларации на зерно признаны недействительными

С 12 января по 13 июля 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия признаны недействительными 133 декларации на зерно с помощью информационных систем Россельхознадзора - ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн», «Меркурий», а также ФГИС «Росаккредитация».

Так, 25 июня 2026 года приостановлено действие декларации о соответствии на зерно, нарушения при оформлении которой выявлены с помощью ФГИС «Сатурн».

Предприятие из Тульской области выпустило в обращение партию ячменя ярового на кормовые цели весом 2500 тонн в сопровождении декларации о соответствии. Часть продукции поступила в адрес предприятия в Республике Карелия.

По данным ФГИС «Сатурн», при выращивании ячменя предприятием были применены пестициды и агрохимикаты. При этом в протоколах испытаний, на основании которых выдана декларация о соответствии, отсутствовала информация о проведении исследований на определение остаточных количеств действующих веществ пестицидов (тиамотоксам, тиабендазол, имидаклоприд).

Декларация без проведения в полном объеме необходимых процедур не может считаться достоверной.

Заявителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.