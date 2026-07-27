Два проекта из Кандалакши стали победителями грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа»

Один из проектов, одержавших победу в конкурсе, - экотропа «От лесного берега до моря».

Два проекта из Кандалакши вошли в число победителей грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Компания подвела итоги отбора 2026 года, по итогам которого поддержку получат 23 социальных проекта из 12 городов и поселков в зоне ответственности РУСАЛа. Общий объем грантового фонда составил около 50 миллионов рублей.

Один из проектов, одержавших победу в конкурсе, - экотропа «От лесного берега до моря». Новое пространство для семейного экологического туризма объединит тематические зоны «Лес» и «Море», познакомит жителей и гостей города с природой Беломорского побережья и станет еще одной точкой притяжения Кандалакши.

Для Кандалакшского округа участие в конкурсе уже стало хорошей традицией.

Второй победитель - проект «Акватория сухого плавания». На базе местной спортивной школы появится современный зал для подготовки пловцов, занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также всех, кто ведет активный образ жизни.

Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» направлен на поддержку общественных инициатив, развитие городской среды и повышение качества жизни в городах зоны ответственности компании. В 2026 году на конкурс поступило 127 заявок.

Развитие территорий ответственности - один из ключевых принципов социальной политики, заложенных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. На протяжении многих лет компания реализует проекты в сфере образования, культуры, спорта, экологии и развития городской среды, поддерживая инициативы жителей и некоммерческих организаций.

Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» остается одним из ключевых инструментов поддержки социальных инициатив компании.

«Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» остается одним из ключевых инструментов поддержки социальных инициатив компании. Реализация проектов-победителей позволит создать новые общественные пространства, расширить возможности для образования, творчества, спорта и добровольчества, а также укрепить сотрудничество между жителями, некоммерческими организациями, образовательными учреждениями и местными сообществами в городах ответственности РУСАЛа», - отметила исполнительный директор фонда «Центр социальных программ РУСАЛа» Елена Тарасова.

Для Кандалакшского округа участие в конкурсе уже стало хорошей традицией. В 2024 и 2025 годах победителем грантового конкурса становился проект Центра помощи безнадзорным животным «Собачье сердце» из Зеленоборского. Благодаря поддержке РУСАЛа в приюте появилась дрессировочная площадка, были установлены ограждение и домик для гостей, а также организовано обучение волонтеров, чтобы еще эффективнее готовить животных к жизни в новых семьях.

Благодаря поддержке РУСАЛа в Кандалакше появляются все больше инициатив, способных менять городскую среду.

«Для нас участие в грантовом конкурсе стало возможностью сделать гораздо больше, чем мы могли своими силами. Поддержка РУСАЛа помогла не просто развивать приют, а создать условия, которые действительно меняют жизнь животных к лучшему. Мы очень рады, что такие возможности появляются и у других инициатив нашей территории. Программа дает возможность некоммерческим организациям развиваться, а не стоять на месте», - рассказала руководитель проектов Центра помощи безнадзорным животным «Собачье сердце» Елена Соколова.

Благодаря поддержке РУСАЛа в Кандалакше появляются все больше инициатив, способных менять городскую среду. Экологические маршруты, современные спортивные пространства становятся реальными объектами, которыми смогут пользоваться жители. Именно такие проекты делают город более удобным и комфортным для жизни и открывают новые возможности для детей, семей и общественных организаций.