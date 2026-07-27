Два проекта из Кандалакши стали победителями грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа»

Два проекта из Кандалакши вошли в число победителей грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Компания подвела итоги отбора 2026 года, по итогам которого поддержку получат 23 социальных проекта из 12 городов и поселков в зоне ответственности РУСАЛа. Общий объем грантового фонда составил около 50 миллионов рублей.
Один из проектов, одержавших победу в конкурсе, - экотропа «От лесного берега до моря». Новое пространство для семейного экологического туризма объединит тематические зоны «Лес» и «Море», познакомит жителей и гостей города с природой Беломорского побережья и станет еще одной точкой притяжения Кандалакши.
Второй победитель - проект «Акватория сухого плавания». На базе местной спортивной школы появится современный зал для подготовки пловцов, занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также всех, кто ведет активный образ жизни.
Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» направлен на поддержку общественных инициатив, развитие городской среды и повышение качества жизни в городах зоны ответственности компании. В 2026 году на конкурс поступило 127 заявок.
Развитие территорий ответственности - один из ключевых принципов социальной политики, заложенных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. На протяжении многих лет компания реализует проекты в сфере образования, культуры, спорта, экологии и развития городской среды, поддерживая инициативы жителей и некоммерческих организаций.
«Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» остается одним из ключевых инструментов поддержки социальных инициатив компании. Реализация проектов-победителей позволит создать новые общественные пространства, расширить возможности для образования, творчества, спорта и добровольчества, а также укрепить сотрудничество между жителями, некоммерческими организациями, образовательными учреждениями и местными сообществами в городах ответственности РУСАЛа», - отметила исполнительный директор фонда «Центр социальных программ РУСАЛа» Елена Тарасова.
Для Кандалакшского округа участие в конкурсе уже стало хорошей традицией. В 2024 и 2025 годах победителем грантового конкурса становился проект Центра помощи безнадзорным животным «Собачье сердце» из Зеленоборского. Благодаря поддержке РУСАЛа в приюте появилась дрессировочная площадка, были установлены ограждение и домик для гостей, а также организовано обучение волонтеров, чтобы еще эффективнее готовить животных к жизни в новых семьях.
«Для нас участие в грантовом конкурсе стало возможностью сделать гораздо больше, чем мы могли своими силами. Поддержка РУСАЛа помогла не просто развивать приют, а создать условия, которые действительно меняют жизнь животных к лучшему. Мы очень рады, что такие возможности появляются и у других инициатив нашей территории. Программа дает возможность некоммерческим организациям развиваться, а не стоять на месте», - рассказала руководитель проектов Центра помощи безнадзорным животным «Собачье сердце» Елена Соколова.
Благодаря поддержке РУСАЛа в Кандалакше появляются все больше инициатив, способных менять городскую среду. Экологические маршруты, современные спортивные пространства становятся реальными объектами, которыми смогут пользоваться жители. Именно такие проекты делают город более удобным и комфортным для жизни и открывают новые возможности для детей, семей и общественных организаций.