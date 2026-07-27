Ruskeala Symphony - в десятку, или «Карелия - любовь моя»

Фестиваль Ruskeala Symphony, арфа на воде. Фото: Наталья Шарай

В течение двух дней одно из главных событий лета привлекло гостей из различных городов России и Карелии. Участники фестиваля порадовали зрителя концертами, которые в стенах природных мраморных каньонов приобрели особое звучание, объединившее музыку и природу, классику и джаз, вокальный жанр и танец. Практически каждое выступление стало своеобразным признанием в любви Карелии и ее жителям.

День первый

Музыка, представленная в рамках фестиваля, впечатлила многообразием музыкальных форм, стилей и жанров. Каждый из гостей смог найти свою мелодию, близкую, понятную и незабываемую.

Открытие юбилейного события на большой сцене Итальянского карьера ознаменовалось выступлением народного артиста России, мастера музыкально-поэтического жанра Сергея Безрукова. В этот день артист представил поэтический моноспектакль «Два поэта», в основу которого легли стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого.

Также на открытии фестиваля заслуженный артист России Владислав Косарев и эстрадно-симфонический оркестр «A-Jazz Orchestra» выступил с программой «Рускеала: воспоминание». А в Шведском карьере на закате карельского вечера слушателей порадовало выступление мужского хора Карельской филармонии под руководством Алексея Умнова. Концертная программа карельского коллектива называлась поэтично и возвышенно -«Карелия - любовь моя».

День второй

Следующий день фестиваля начался со звуков медитативной музыки и импровизации в исполнении артистов Симфонического оркестра Карельской филармонии, а на железнодорожной платформе выступил квартет русских народных инструментов «Четыре четверти».

День в Итальянском карьере отметился зажигательным и солнечным концертом для всей семьи «Мультфантазия», который был представлен кубинским квартетом «Juan Horlendis band» (Хуан Орлендис Баньос Родригес - вокал, бас-гитара, Данил Прокопьев - ударные, перкуссия, Сергей Марголин - труба, Ирина Марголина - клавиши).

На плоту в Мраморном каньоне арфистка Софья Кипрская и виолончелист Борис Лифановский исполнили произведения Мануэля Понсе, Фрица Крейслера, Камиля Сен -Санса. Произведения гармонично сливались с пространством, наполняющим водную гладь, небо, скалы звуками чарующих инструментов и дыханием карельской земли.

«Айархаан»

Одним из музыкальных открытий фестиваля стал часовой концерт этно-группы «Айархаан» из Республики Саха в составе Альбины Дегтяревой, Нарияны Бочкаревой и Амгаяны Нестеревой. Специальным гостем концерта стал Нарандэлгэр Бямба - мастер этнического варгана и культурный посланник Монголии. Самобытный якутский коллектив поделился со слушателями культурой своего края.

Ансамбль выступил в невероятно ярких красивых костюмах, дизайн которых исполнительницы группы придумывают сами. В течение концерта звучали песни, которые исполнялись на национальном якутском инструменте хомус (в народе известен под названием варган). Этот музыкальный инструмент размером с ладонь устанавливают в области рта. Из себя он представляет свободно колеблющийся в проеме рамки язычок, приводимый в движение пальцем или дерганием за нитку. В ходе исполнения музыканты виртуозно имитировали голоса птиц и животных. Подобная работа дыхания и артикуляции реалистично передали дух и эстетику якутской культуры, наполненной дикой, суровой красотой северных кочевых народов.

Джаз и финал

Традиционно на фестивале звучал джаз! Концерт народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра прошел на сцене Итальянского карьера, представив карельскому зрителю композиции-кроссоверы, объединившие музыку композиторов Сергея Рахманинова, Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Геннадия Гладкова. Премьерной стала программа, посвященная песням легендарного Леонида Утесова.

Финал фестиваля «Вечер в опере» стал мощной завершающей кодой. Традиционно заключительная часть события была разделена на две части. В первом отделении солисты исполнили шедевры мировой музыкальной сокровищницы. Во второй были представлены произведения выдающихся русских композиторов.

На основной сцене прозвучали фрагменты из опер: «Так поступают все» (В. Моцарт), «Травиата», «Риголетто» (Дж. Верди), «Итальянка в Алжире» (Дж. Россини), «Севильский цирюльник», «Золушка» (Дж. Россини), «Туандот» (Дж. Пуччини), «Пиковая дама», «Евгений Онегин» (П. Чайковский), «Царская невеста» (Н. Римский- Корсаков), «Цыганы» (С. Рахманинов). Исполнители: солисты Московского театра «Новая опера», приглашенные солисты Большого театра, заслуженный артист России Василий Ладюк (баритон) и заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания Алексей Татаринцев (тенор), солистка Большого театра Полина Шабунина (сопрано), солистка Московского академического театра имени Станиславского и Немировича- Данченко Полина Шароварова (меццо-сопрано), ведущая солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская (арфа) и солист оркестра Большого театра Борис Лифановский (виолончель). Произведения были исполнены в сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии под руководством дирижера, заслуженного артиста Карелии Анатолия Рыбалко.

P.S.Фестиваль прошел при поддержке главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, Карельской филармонии Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия.