«Я думала, что больше никогда не увижу своего ребенка». Честная история предпринимателя из Мурманска, чей сын стал жертвой мошенников

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» и основательница сети мурманских медцентров Марина Волкова рассказала «КП»-Мурманск», как мошенники втянули ее сына в преступную схему. Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Пришла посылка на ваш адрес, назовите код из СМС», - так, по типичной схеме аферистов, начиналась история, которая перевернула жизнь семьи мурманской предпринимательницы Марины Волковой. Ее 17-летний сын оказался под полным контролем мошенников, пропал на неделю, а позже сам стал фигурантом уголовного дела. Сегодня женщина помогает другим семьям, оказавшимся в такой же ситуации.

«Никому не говори»

Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» и основательница сети мурманских медцентров Марина Волкова рассказала «КП»-Мурманск», как мошенники втянули ее сына в преступную схему.

Это произошло еще в феврале 2026 года, случай прогремел на всю страну. На тот момент сыну Марины Владу было 17 лет. Он учился в колледже кулинарного мастерства в Санкт-Петербурге и осваивал профессию повара. Все шло своим чередом, пока ему не написали в Telegram о некой «доставке». Сначала Влад спросил у мамы, не оформляла ли она что-то на его адрес. Та ответила, что нет. Несмотря на это, юноша сообщил неизвестным код из СМС, подтвердив отказ от нежданной посылки. Таким образом мошенники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах».

После этого аферисты стали убеждать подростка, что деньги с его банковской карты переведены на помощь Украине. И теперь он якобы обязан доказать свою невиновность и отчитываться за каждый потраченный рубль.

Спустя некоторое время молодой человек позвонил матери с нетипичным вопросом, уточнив, когда именно она приедет к нему в Петербург (мошенники не хотели, чтобы семья помешала их планам). Тогда женщина даже не подозревала, что сын уже находится под влиянием аферистов, которые контролируют каждый его шаг.

Затем Владу пришло письмо под грифом «секретно» якобы от Росфинмониторинга и ФСБ. В нем говорилось, что юноша не имеет права никому рассказывать о происходящем. Подросток сильно испугался уголовной ответственности – мошенники грозили привлечь его и всю семью, а вскоре и вовсе перестал выходить на связь с родными.

«Я не спала пять дней, искала его через своих друзей и знакомых. Я думала, что больше никогда не увижу своего ребенка…», - вспоминает те страшные дни Марина.

Скрываясь по указке мошенников, подросток в течение недели выполнял их задания. Он поверил, что является внештатным сотрудником ФСБ. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Проверялись возможные места, где мог находиться Владислав, опрашивались друзья и знакомые, искали по городским камерам видеонаблюдения, но все было тщетно.

«Ему сказали: “Тебя и твою семью ищут террористы”. Убедили, что нужно сменить телефон и спрятаться. Мошенники сами вызвали ему такси и отправили на неизвестный адрес, в другую квартиру. Там его ждал такой же завербованный подросток - якобы “спецагент”. Телевизор им смотреть было нельзя, телефон курьер привез новый. Была полная изоляция от общества. Сын считал, что выполняет задания сотрудников ФСБ… Ему сказали, что если родители будут искать, ему сообщат…», - рассказала северянка «КП»-Мурманск».

Все детали истории – что именно сделал ее сын по указанию мошенников - Марина рассказать пока не может, так как идет следствие. По данным следователей, ночью 18 февраля 2026 года подросток якобы вступил в преступный сговор с мошенниками и под предлогом декларирования и обмена денег забрал у потерпевшего 64 тысячи евро - около 5,7 миллиона рублей. Когда Влада наконец нашли, суд сначала отправил его под домашний арест, а позже заменил меру пресечения запретом на совершение определенных действий.

«О масштабе проблемы я узнала только тогда, когда пропал мой сын. Я даже понятия не имела, что мошенники все делают руками детей и пенсионеров. Сыну сейчас назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Переписка с мошенниками приобщена к материалам дела, есть все доказательства, что у него не было умысла и сговора. Возможно будет суд, но я верю в заключение экспертов, Влад сам стал жертвой психологического плена», - говорит мать Влада.

Помочь другим семьям

После этой истории Марина Волкова создала в соцсетях сообщество «Дети - не преступники», чтобы помочь семьям, которые столкнулись с мошенничеством. Сейчас в списке числится более 60 семей, чьи дети стали жертвами аферистов и оказались фигурантами уголовных дел. Команда проекта тесно сотрудничает с Советом по правам человека, а также с адвокатами и психологами.

«Мы помогаем родителям, чьи дети попали в такую ситуацию. Также мы хотим выйти с инициативой в Верховный суд, чтобы появилась правоприменительная практика о том, как поступать с такими делами. Потому что судить детей и подростков по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц” - это очень жестко. Одних детей за одно и то же преступление сажают в СИЗО, а другим дают домашний арест, хотя у последних причиненная сумма ущерба может быть больше и преступных эпизодов больше. Кого же мы получим через 3-7 лет, когда эти дети выйдут из колонии? Это будут озлобленные на мир люди, без оконченного образования, которые не будут понимать, за что с ними так обошлись», - уверена предприниматель.

Кроме того, участники инициативы хотят обсудить с представителями Минобразования возможность проведения уроков в школах на тему профилактики мошенничества, чтобы ребятам рассказывали, как распознать мошенников и что делать, если злоумышленники уже вышли на связь. По словам Марины Волковой, ключевую роль играет самый первый контакт ребенка с мошенниками. Именно этот момент потом становится одним из главных при проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Как же родителям уберечь детей от влияния аферистов? Предприниматель советует: выстраивайте с детьми доверительные отношения и будьте в курсе того, с кем они общаются, смотрите вместе правильные фильмы, развивайте критическое мышление. Сделайте семейной традицией совместные ужины без телефонов, чтобы каждый мог спокойно рассказать, как прошел день, поделиться своими успехами и переживаниями. Не менее важно следить за тем, какой контент смотрит ребенок в интернете.

Также, по словам предпринимательницы, с детьми нужно регулярно обсуждать самые распространенные мошеннические схемы. Если неизвестные требуют ничего не рассказывать родителям - это «красный флаг». А если разговор заходит о деньгах, сомнений не остается - на связи мошенники.

Напомним: аферисты начали активно использовать новую схему с участием подростков. Детей убеждают провести видеообыск в квартире под предлогом того, что их родителей якобы подозревают в финансировании терроризма. После этого найденные дома деньги предлагают «задекларировать» и передать курьеру. Причем курьером нередко оказывается такой же подросток, которого ранее обманули мошенники.

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