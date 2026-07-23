Пять Углов, Ленинградская и «Алеша». Опубликован список мест, где запретят кататься на электросамокатах в Мурманске

Под полный запрет попали десятки общественных территорий во всех трех округах города. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в Мурманске вступят в силу новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и других подобных устройств. Постановление подписал глава города Иван Лебедев. В городе уже официально определили территории, где ездить на таком транспорте будет нельзя.

«В последние годы электросамокатов на улицах Мурманска стало заметно больше. Вместе с ними выросло и число претензий со стороны пешеходов: самокаты оставляют прямо на тротуарах, а их водители нередко разгоняются в местах массового отдыха. Новые правила должны сделать передвижение безопаснее и навести порядок в общественных пространствах», - объяснили в администрации города.

Где ездить запретят

Под полный запрет попали десятки общественных территорий во всех трех округах города. В основном это скверы, аллеи, мемориалы, зоны отдыха и пешеходные улицы.

Так, в Октябрьском округе больше нельзя будет кататься на электросамокатах по площади Пять Углов, пешеходным частям улиц Ленинградской и Воровского, Театральному бульвару, Музыкальной аллее, Центральному скверу, Рябиновой аллее, а также в зоне отдыха на озере Среднем.

В Первомайском округе запрет будет действовать на набережной озера Ледового, в Кольском парке, сквере вдоль ручья Чистого, у театра Северного флота, у здания администрации округа, на территории мемориального комплекса воинам 1-го корпуса ПВО на Абрам-Мысе, в сквере на пересечении проспекта Кольского и улицы Зои Космодемьянской.

В Ленинском округе под ограничения попали мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алеша»), детский городок «Сказка», территория у памятника стойкости и мужеству мурманчан, Привокзальная площадь, аллея Полярной дивизии.

Парковаться по правилам

Еще одно важное нововведение касается прокатных электросамокатов: операторы смогут размещать их только на специально оборудованных площадках, которые определит администрация города. Такие места обозначат разметкой на асфальте.

Если самокат окажется оставленным вне разрешенной площадки, ответственность понесет оператор проката. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

В документе отмечается, что пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности необходимо с соблюдением Правил дорожного движения, городских правил благоустройства и новых требований мэрии.

В Госавтоинспекции Мурманской области также уточнили «КП»-Мурманск», что в 2026 году аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали люди, не происходило.

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