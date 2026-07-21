Вместо таблетки – правильная тарелка. Жителям Мурманска рассказали о здоровом питании

Участники встречи не просто послушали лекцию, но и активно задавали вопросы. Фото: Совет депутатов города Мурманска

Даже летом в Мурманске происходит много интересных мероприятий, чтобы северяне могли разнообразить свой досуг. Так, на минувших выходных в рамках проекта «Старшее поколение» состоялась встреча «Про питание» с нутрициологом, фитнес-тренером Ангелиной Хмелевской.

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта Ирина Андреева призналась, что, идя на встречу, думала - ее сложно чем-то удивить, ведь у нее есть профильное образование по этой теме и большой интерес к ней.

- Но оказалось, какие-то знания важно освежить в памяти, а что-то стало настоящим открытием. Встреча была очень полезной, - рассказала Ирина Андреева. - Хорошо себя чувствовать в любом возрасте – великое счастье. Современный мир таков, что проблемы со здоровьем могут начать тебя преследовать совершенно неожиданно. Именно поэтому нашему организму нужна своевременная поддержка и помощь. Помимо регулярных медицинских обследований, занятий физкультурой, огромное значение имеет правильное питание и соблюдение режима труда и отдыха. Именно этим занимается нутрициология. Причем специалисты работают с каждым человеком индивидуально, так как у всех нас есть свои особенности и жизненные обстоятельства.

По словам куратора проекта, собственный опыт правильного питания показал, что благодаря ему можно отказаться от применения ряда лекарственных препаратов, ведь грамотный рацион помогает избежать некоторых болезней или убрать их последствия.

Ангелина Хмелевская, чей опыт работы в нутрициологии уже более 13 лет, подтверждает: продукты могут лечить не хуже таблеток. Но знать, что в апельсинах много витамина С, а гречка с куриной грудкой полезнее гамбургера, недостаточно. Как и думать, что если ваш знакомый похудел по одной схеме, то она подойдет и вам: в правильном питании очень важен принцип индивидуальности.

- Одно из важнейших правил здорового питания – знать свою суточную калорийность: то количество калорий, которое необходимо человеку в течение дня на протяжении всей жизни. Оно для всех разное, рассчитывается по росту, весу, возрасту и складывается из трех основных показателей активности. Первый - основной обмен, или то количество энергии, которое нам нужно, чтобы просто проснуться и существовать, оно редко бывает менее тысячи калорий. Второй показатель – это 10% энергии от основного обмена, которое затрачивается на переваривание пищи. Третий – энергия, которая нужна на активность в течение дня, - рассказала Ангелина Хмелевская.

Если нужно похудеть, то важно сделать небольшой (примерно 10%) дефицит суточной калорийности, для набора веса – увеличить примерно на столько же. Есть много и других интересных и важных нюансов правильного питания. Как объясняет эксперт, сейчас в мире существует порядка трех тысяч разных видов диет, и все – действенные. Однако любые ограничения должны быть разумными и не во вред себе.

Так, если пойти на кардинальные меры и очень сильно урезать калорийность, то сначала будет желанный эффект сбрасывания веса (в первую очередь уйдут вода и мышечная масса), однако потом организм, наоборот, начнет запасать энергию и «топливо» - жировую прослойку, чтобы выжить. Как следствие – сантиметры вернутся, а цифры на весах вырастут. Причем не только до исходных значений, можно набрать и больше килограммов, чем было на старте.

Переходить на фруктово-овощную диету в надежде быстро скинуть вес перед отпуском, считая мясо или макароны своим временным врагом № 1, тоже неправильно. Нашему организму очень необходим белок, причем как растительного, так и животного происхождения. Белок из мяса, рыбы, яиц не накапливается в организме, поэтому его важно добирать каждый день в каждом приеме пищи. Как пример: два яйца на завтрак, 150 граммов индейки или куры на обед и столько же рыбы на ужин - той же трески. Богаты белком и другие продукты: греческий йогурт, орехи, сыр и т. д. От макарон тоже не стоит отказываться, главное, выбрать правильный продукт, чтобы он был из твердых сортов пшеницы.

Как отметила Ирина Андреева после встречи, ее участники (а среди них были не только женщины, но и мужчины) не просто получили важную информацию, но и очень активно участвовали в обсуждении. А это сигнал о том, что северяне все больше задумываются, что у них в тарелке и правильно ли выстроены приемы пищи.

- Еще в школе нас учили: мы то, что мы едим. Но мы жили с этой формулой в голове, часто не применяя ее на практике. Теперь же мы перешли к тому, что не только знаем, но и делаем, - уверена Ирина Андреева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru