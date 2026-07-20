Фестиваль как акт любви к музыке

Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Фото: пресс-служба фестиваля Дениса Мацуева

Организаторы и вдохновители события представили слушателям музыкальные программы, которые смогли найти отклик в сердцах зрителей любых возрастов и музыкальных пристрастий.

Фестиваль Дениса Мацуева – одно из крупнейших событий под открытым небом, отображающий ценности, которые входят в сокровищницу мирового музыкального искусства классической музыки. Событие способно как минимум открыть для публики мир спектра всех человеческих чувств, помогая зрителю на мгновения окунуться в атмосферу прекрасного.

Несмотря на нестабильно солнечную погоду, фестиваль посетили тысячи людей, неравнодушных к гармоничному и вдохновляющему союзу музыки и природы. Каждый из исполнителей внес свою уникальную лепту в построение сценария фестиваля. Музыка и природа позволили погрузить зрителя в мир искусства. Чистый воздух, профессионализм организаторов сделали фестиваль незабываемым и ценным событием в России.

Союз музыки и природы

В эти июльские дни гости мероприятия на некоторые мгновения забыли о житейской суете и проблемах. Фестиваль помог им очутиться в несколько другом измерении, где природа и музыка сливаются в единое целое.

Зрители не только услышали и увидели талантливых музыкантов, но и насладились суздальскими достопримечательностями, которые на фестивале предстали в качестве природных декораций, создав живописную картину-фреску, объединившую музыку и природу в одно произведение искусства.

На новой сцене в самом сердце древнего Суздаля – белокаменном Кремле –состоялись восемь концертов академической и джазовой музыки с участием Дениса Мацуева, а также ведущих российских коллективов, солистов и начинающих звезд.

Прелюдией фестиваля стала мощная, музыкально-драматическое опера «Война и мир» (по одноименному роману Льва Толстова, композитор – Сергей Прокофьев, режиссер – Сергей Новиков). Несмотря на пасмурную погоду эпичное действо на сцене вступило в справедливый сговор с природой. Дождь, попадавший на сцену, превращался как будто в продуманный художественный прием, добавляя остроту произведению.

Когда на сцене играли сцены о войне, в небе сверкнула молния и обрушилась сильная гроза с ливнем. По мнению зрителей, этот эпизод действительно стал невероятно впечатляющим, сильным и незабываемым.

Отдельным пунктом стала специальная программа для детей, цель которой привить музыкальный вкус у самой юной аудитории. Открытые репетиции, мастер-классы и образовательные паблик-токи открывали для детей и родителей мир живой классической музыки. И это ценно!

Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Фото: пресс-служба фестиваля Дениса Мацуева

Это результат командной работы

– На фестивале очень важно показать не только какой инструмент играет на сцене, но и что происходит внутри. Таким образом, рождается такой своеобразный музыкальный театр. Фестиваль – это результат командной работы. Без команды не было бы и самого события, которое стало настоящим актом любви и творчества. Идея и концепция фестиваля возникла в 90-х, когда была создана Летняя творческая школа фонда «Новые имена». И мы, как «новоименцы» стараемся поддерживать традиции и ценности школы. На фестивале в Суздале мы представили не только именитых музыкантов, но и молодых исполнителей. Для нас это невероятно важно! Я счастливый человек по той причине, что сегодня здесь могу поделиться со зрителем радостью и торжеством праздника музыки, – признался на пресс-подходе с журналистами, организатор, участник и вдохновитель события, пианист Денис Мацуев.

«Человеческий голос – это отображение твоего нутра»

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с участницей фестиваля, взяв небольшое эксклюзивное интервью у вокалистки Валентиной Феденевой (сопрано, Михайловский театр, г. Санкт-Петербург).

– В моей профессиональной шкатулке действительно большое разнообразие ролей – и лирических, и драматических, и характерных. Есть роли, которые довольно близки для моего голоса, технически легко адаптированы к исполнению. В процессе подготовки над ролью я много слушаю, читаю, изучаю материалы, связанные с характером и жизнью моей героини. Чтобы исполнить определенную партию, я особым образом тренирую свой речевой аппарат. В плане техники и актерского проживания идеальной для меня является партия Татьяны Лариной из оперы «Евгений Онегин». В ходе работы над ролью я изучаю и поэзию Пушкина, и сам текст романа, и особым образом работаю над романсами Чайковского, исполняя, анализируя те чувства и эмоции героев, которые композитор вкладывал в женские образы. Далее происходит работа с режиссером. Такой синтез всех составляющих породил во мне настоящую Татьяну. А с возрастом я научилась умело перевоплощаться из образа наивной простой девочки в женщину с сильным, мужественным, драматически сложным характером. Я убеждена в том, что человеческий голос – это отображение твоего нутра, твоего внутреннего мира, наполненного чем-то личностным. Когда я выхожу на сцену, я стараюсь поделиться со зрителем чем-то своим сокровенным, – поделилась Валентина Феденева в интервью нашему изданию.

– На фестивале в Суздале прозвучала Девятая Симфония Бетховена – и это «Ода к радости». Это произведение – гимн и хвала миру и свету. На мой взгляд, Суздаль – это прекрасное светлое место, которое как нельзя лучше подходит для исполнения такой прекрасной симфонической музыки. Бетховен – масштабный композитор, несущий свет миру. И эта идея заполняет этот город, этот фестиваль и людей – зрителей и организаторов события, – отметила вокалистка Валентина Феденева.

P.S. Фестиваль прошел при поддержке Полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева.