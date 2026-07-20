«Сильные люди, закаленные Севером». В День металлурга в Мончегорске чествовали лучших сотрудников отрасли

Поздравить металлургов приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Для меня День металлурга – особенный праздник. Я 50 лет живу в Мончегорске, половину их них отработала гидрометаллургом - мы очищали металл от разных примесей. Люблю свой комбинат и всегда с теплом вспоминаю коллег, - улыбается мончегорка Раиса Андреевна.

18 июля она вместе с сотнями других горожан встречала профессиональный праздник.

Важный день отмечали ярко и весело. Одним из зрелищных событий стала экстремальная спортивная эстафета «Пожарная тяга»: на старт вышли 12 команд пожарно-спасательных подразделений заполярных гарнизонов МЧС России, а также гости из Тюменской области и Санкт-Петербурга.

Участники «Пожарной тяги» прошли 8 сложнейших этапов эстафеты в полной боевой экипировке. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Участникам предстояло пройти восемь сложнейших этапов в полной боевой экипировке весом около 25 килограммов. Под дождем они переворачивали автомобиль, тянули квадроцикл, поднимали грузы, а затем по пожарной лестнице поднимались на крышу городского Дворца культуры.

На выполнение всех испытаний отводилось 15 минут, поэтому каждая секунда была на счету. Огнеборцы показали не только отличную физическую подготовку, но и умение действовать сообща - именно это качество часто становится решающим во время реальных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Лучший результат продемонстрировала команда ГУ МЧС России по Мурманской области, преодолевшая полосу препятствий всего за 4 минуты 1 секунду. Вторыми стали спасатели из Тюменской области (4 минуты 18 секунд), а третье место занял пожарно-спасательный отряд Приморского района Санкт-Петербурга (4 минуты 26 секунд).

О том, что стоит за такой победой, рассказал участник команды-победителя Юрий.

- Мы постоянно занимаемся спортом на функциональную выносливость. Тяга машины и подъем по пожарной лестнице, наверное, были самыми тяжелыми, потому что они - финальные. Да и соперники сильные. Главный секрет успеха - в регулярных тренировках, - пояснил пожарный.

Мончегорцы хором подпевали любимым хитам группы «Жуки». Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Награды получили не все, но каждый участник показал достойную подготовку. Представитель мончегорского военизированного аварийно-спасательного отряда АО «Кольская ГМК» Андрей Кюршиев рассказал, что перед соревнованиями вместе с командой тренировался в зале, где соорудили похожие тренажеры. Восстанавливали силы в бассейне. Важны были и здоровый сон, и правильное питание.

- Элемент, который есть как в работе, так и на соревнованиях, - это адреналин. Ты проверяешь свой организм на тотальный максимум и так понимаешь, на что ты способен, - признался Андрей Кюршиев.

После «Пожарной тяги» зрителей ждало еще одно эффектное шоу: на глазах у сотен жителей Мончегорска подожгли автомобиль. Машину быстро охватило пламя, вверх поднялись густые клубы дыма. Такое огненное представление должно было наглядно показать, как всего одна неисправность автомобиля может привести к трагедии.

Кульминацией праздника по традиции стало чествование лучших работников Кольской ГМК. Металлургам вручили награды от Правительства РФ, губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, администрации Мончегорска и самой компании.

Огненное шоу наглядно показало, как всего одна неисправность автомобиля может привести к ЧП. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поздравить работников отрасли приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Для меня большая честь быть здесь в преддверии Дня металлурга, и я хочу поблагодарить всех, кто трудится в этой очень непростой, но крайне важной отрасли. Благодарю всех ветеранов, которые строили и развивали комбинат «Североникель» в тяжелые времена. То, что вы делаете - это вопрос стратегической безопасности нашей Родины, - отметил глава региона. - Те результаты, которые есть у нашего партнера и друга - компании «Норникель», достигнуты благодаря вам, сильным людям. Низкий поклон за вашу работу. С праздником!

К поздравлениям присоединился и генеральный директор АО «Кольская ГМК» Роман Шаркий.

- Мончегорск - это город, в котором жизнь неразрывно связана с Кольской ГМК, «Норникелем». Здесь живут сильные люди, закаленные Севером и непростой работой, но с очень горячими сердцами. И мне очень приятно осознавать себя частью этого сообщества. Спасибо всем, кто работает на благо города и компании. Поздравляю вас с Днем металлурга, желаю всем стабильности, благополучия, городу - процветания, а компании - развития! - подчеркнул Роман Шаркий.

Высоких профессиональных наград были удостоены сотрудники предприятия. Так, звание «Почетный металлург» Министерства промышленности и торговли РФ получили аппаратчик-гидрометаллург химико-металлургического цеха Олег Игнатьев и машинист крана цеха электролиза никеля Людмила Верютина. Для работников это стало приятной неожиданностью.

Одним из звездных гостей праздника стала певица Елка. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Конечно, я счастлив от такой награды, было очень приятно! Я работаю на комбинате с 1991 года, сразу после армии устроился. Были непростые времена, а сейчас в цеху сделан очень хороший ремонт, оборудование новое стоит. Стало намного лучше! Желаю коллегам продолжать добиваться успехов, развиваться, стремиться к новым свершениям на работе, - поделился Олег Игнатьев.

Завершился праздник большим вечерним концертом. Перед жителями Мончегорска выступили звездные гости - группа «Жуки» и певица Елка, исполнившие свои самые известные хиты.