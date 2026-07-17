Стартовал второй этап грантового конкурса ПОРА 2026 года

Подать заявку могут граждане России старше 18 лет, постоянно проживающие на территории страны, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, а также российские юридические лица, ведущие научную, научно-техническую или образовательную деятельность. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) объявил о старте второго этапа грантовой кампании 2026 года. Прием заявок продлится до 15 августа, авторы лучших проектов смогут получить гранты в размере до 200 тысяч рублей. Конкурс, названный в честь выдающегося полярника, ученого и общественного деятеля Артура Николаевича Чилингарова, направлен на поддержку инициатив, способствующих устойчивому развитию Арктической зоны России.

«Имя Чилингарова неразрывно связано с исследованием и развитием Арктики. На протяжении десятилетий он участвовал в организации полярных экспедиций, развитии арктической науки, защите интересов жителей северных территорий и популяризации знаний о полярных регионах. Его деятельность объединяла научный поиск, практическую работу в Арктике, общественную инициативу, он давал пример ответственного отношения к будущему российского Севера», – поясняет генеральный директор ПОРА Максим Данькин.

По его словам, грантовая программа ПОРА поддерживает инициативы людей, которые не только предлагают новые идеи, но и готовы воплощать их в жизнь, решая конкретные научные, экологические, социальные, культурные и технологические задачи Арктики.

«Артур Николаевич воспринимал Арктику не только как объект исследований или территорию стратегического значения. Для него она была пространством личной ответственности, смелых идей и практических действий. Он умел объединять ученых, исследователей, представителей государства и общественных организаций ради решения сложных задач. Именно такой подход лежит в основе нашего грантового конкурса. Мы хотим поддерживать людей, которые знают проблемы Арктики, предлагают реалистичные решения и готовы лично участвовать в их осуществлении. Присвоение конкурсу имени Артура Чилингарова – это дань уважения выдающемуся полярнику и одновременно ориентир для будущих участников программы», – говорит Данькин.

Подать заявку могут граждане России старше 18 лет, постоянно проживающие на территории страны, иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, а также российские юридические лица, ведущие научную, научно-техническую или образовательную деятельность. В течение одного конкурсного периода каждый заявитель может представить только одну заявку.

Финансирование предоставляется по шести направлениям: экология и климат, инновационные разработки и исследования, поддержка инициатив коренных малочисленных народов Севера, социальная защита, информационные технологии и медиа, культура и спорт.

Широкий перечень направлений отражает комплексный характер развития Арктики. Устойчивое будущее северных территорий зависит не только от научных и технологических решений, но и от сохранения окружающей среды, поддержки местных сообществ, развития культуры, образования, социальной сферы и современных средств коммуникации. Грантовая программа позволяет ученым, общественным активистам, представителям образовательных и некоммерческих организаций воплощать конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей, сохранение природного и культурного наследия, получение новых знаний и внедрение современных решений в Арктике.

Все заявки, соответствующие формальным требованиям, проходят независимую экспертную оценку. Проекты рассматриваются по таким критериям, как актуальность и общественная значимость, масштаб реализации, логическая связность и реализуемость, обоснованность сметы, компетентность команды, а также информационная открытость заявителя. В состав экспертной комиссии входит и Александр Красноперов, директор Благотворительного Фонда имени Артура Николаевича Чилингарова.

С 1 октября победители приступят к реализации своих инициатив. Завершить проекты и представить итоговую отчетность необходимо до 31 декабря 2026 года.

За время реализации грантовой программы ПОРА уже поддержал более 450 проектов. Более 400 инициатив успешно реализованы, остальные находятся на различных стадиях выполнения.

Подробные условия участия, Положение о конкурсе и формы документов размещены на сайте Проектного офиса развития Арктики.