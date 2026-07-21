Высокие широты для важных знаний. Спустя 21 месяц после старта завершилась экспедиция «Северный полюс-42»

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» официально начала свою работу 30 сентября 2024 года, передав метеостанции в ледовом научном лагере у хребта Ломоносова на континент первую метеосводку. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 месяц провела в высоких широтах Северного Ледовитого океана дрейфующая станция «Северный полюс-42». Это уже второй, возрожденный с советских времен, опыт длительных исследований. О том, каким он был, - в нашем материале.

В сентябре 2022 года из порта Мурманск к Северному полюсу вышла единственная в мире ледостойкая самодвижущаяся станция «Северный полюс-41». 10 лет подобные исследования не проводились из-за глобального потепления, которое мешало ученым создавать лагеря на льдинах (то не могли найти достаточно большую, то она давала трещину и подвергала жизни людей опасности - к слову, аргумент в пользу версии, что на планете становится жарче). По старинке работать в Арктике стало невозможно, и в России построили научно-исследовательское судно, которому нет аналогов в мире, - ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс».

Экспедиция «Северный полюс-41» продлилась полтора года - до мая 2024 года. Дрейфующая станция «Северный полюс-42» официально начала свою работу 30 сентября 2024 года, передав метеостанции в ледовом научном лагере у хребта Ломоносова на континент первую метеосводку. За 21 месяц экспедиция прошла 3540 морских миль - более 6550 километров, а ученые выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды (более 50 видов наблюдений в системе «атмосфера - ледяной покров - океан» по самым разным видам направлений: атмосферному, гидробиологическому, океанографическому, гидрохимическому, ледовому, геофизическому, геологическому и гидроакустическому).

- Полученная учеными информация имеет исключительное значение для понимания природных изменений в Арктике, где климат теплеет в два-три раза быстрее, чем в других частях планеты. Понять, что именно происходит в этом регионе, можно только имея систематические натурные наблюдения. Сегодня мы видим, что, несмотря на ощутимое потепление и резкое сокращение летнего ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, необратимых изменений в других компонентах арктической климатической системы пока не произошло, - рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Вторая экспедиция запомнится еще и тем, что осенью 2025 года впервые в истории дрейфующих станций была проведена операция по смене маршрута, после чего исследования продолжились в котловине Амундсена. В октябре станция достигла рекордной широты 89°33′ с. ш., приблизившись к географическому Северному полюсу на 50 километров. Весной 2026 года дрейф вынес судно в исключительную экономическую зону Дании у берегов Гренландии, а завершился маршрут в направлении пролива Фрама.

Ученые выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды. Фото: ААНИИ

Как рассказали в «Атомфлоте», впервые атомоход «Росатома» выполнял работы в гренландском секторе Северного Ледовитого океана - атомная «Арктика» обеспечила вывод ледостойкой платформы «Северный полюс». Для выхода на открытую воду научно-экспедиционному судну, находящемуся в дрейфе, потребовалась ледокольная проводка. 10 июля на помощь ученым пришел атомоход «Арктика». Экипаж атомного ледокола осуществил ледокольную проводку платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплоченного льда толщиной от трех до пяти метров.

- Время для всей ледокольной операции и подход ледокола были выбраны оптимальными по погодным условиям. К началу проводки южный штормовой ветер стих, - рассказал капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. - Это позволило каравану избежать ледовых сжатий. Именно поэтому во время проводки ледокол всего один раз окалывал платформу при прохождении тяжелого, сильно торошенного участка в условиях местного ледового сжатия на стыке полей. Благодарю экипаж за слаженную работу.

Знаменитый капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов в своем блоге «Толковый морской словарь» уточнил, что атомоходы и ранее участвовали в проводке судов в этом секторе. Так, в 1993 году это выполнил «Ямал», который выводил другой ледокол - «Капитан Хлебников», в 2007-м - «50 лет Победы» помогал «Одену». В истории «Росатома» такая операция выполнялась впервые.

На днях ледостойкая платформа зашла в порт Мурманск, откуда участники экспедиции улетят в Санкт-Петербург.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр КОЗЛОВ, министр природных ресурсов и экологии:

«Арктика остается одной из ключевых территорий для изучения глобальных климатических процессов. Экспедиция «Северный полюс-42» обеспечила уникальные данные из районов, где наблюдения ранее проводились крайне редко. Такие исследования имеют стратегическое значение для науки, экологического мониторинга и долгосрочного планирования развития Арктической зоны России».

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