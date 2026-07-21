Люди особой закалки. В Кандалакше чествовали металлургов

На главной сцене праздника выступили кавер-группа Garage Band и популярный певец Натан. Фото: Елена Серикова / Анна Белякова

На минувших выходных в Мурманской области широко отметили один из главных для нашего промышленного региона профессиональных праздников – День металлурга. Для Кандалакши эта дата в календаре – особенная, благодаря работе в городе Кандалакшского алюминиевого завода, в стенах которого куются кадры и целые династии металлургов – рабочая слава Кольского Заполярья.

- Кандалакшский алюминиевый завод — настоящая гордость Мурманской области: это единственное в мире подобное предприятие, работающее за полярным кругом. То, что предприятие уверенно движется вперед, внося заметный вклад в развитие экономики Мурманской области, - заслуга каждого из вас: технологов, электролизников, ремонтников, инженеров, всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу производства, — поздравила заполярных металлургов вице-губернатор – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Отмечают День металлурга в Кандалакше неизменно широко, ярко и весело. За тем, чтобы программа была действительно интересной, насыщенной и такой, чтобы можно было греться воспоминаниями еще долго, следят особенно – праздник проходит при поддержке РУСАЛа.

Капризы погоды не помешали празднику - на него пришли тысячи человек. Фото: Елена Серикова / Анна Белякова

Точкой притяжения стала главная площадь, где собрался, кажется, весь город. Северяне пришли семьями, и для каждого был подходящий формат развлечений. Для гостей праздника помладше – аттракционы, батуты, мастер-классы, вкусные сладкие угощения, для взрослых – интерактивные площадки.

Особенно бросалось в глаза, что было много молодежи – благодаря интересной программе дома ей было не усидеть. И даже капризы погоды, которая хмурила небо и периодически проливала дождь, не уменьшили число пришедших отметить День металлурга. Причем приехали на него и гости из окрестных населенных пунктов.

Фишкой праздника стало то, что он стал… нейрофестивалем: северяне смогли наглядно увидеть, на что способен искусственный интеллект. В качестве соведущей выступила виртуальная Алеся. Она на большом экране показала, как может выглядеть в будущем Кандалакша. Также Алеся «спела» известные песни и в целом помогла создать необычную атмосферу праздника на новом уровне.

В каждом поздравлении ко Дню металлурга звучало уважение к сложной профессии. Фото: Елена Серикова / Анна Белякова

Впрочем, за музыку отвечала не только она. Сначала на главной сцене выступила московская кавер-группа Garage Band, которая исполнила многие песни - как уже давно полюбившиеся, так и находящиеся в топах чартов. Затем с праздником северян поздравил популярный певец Натан. Причем не только песнями: из его рук представительницы прекрасного пола получили красивые красные розы. После этого выступления директор «РУСАЛ Кандалакша» Евгений Пинаев вручил Натану памятный сувенир от предприятия.

В каждом поздравлении с этим праздником звучало уважение к сложной профессии. Отрасль живет и развивается, несмотря на трудности, о которых прекрасно знают не только сами металлурги, но и те, кто не вовлечен в профессию. В первую очередь речь идет о беспрецедентном давлении на Россию и самом большом за всю историю пакете санкций в отношении нашей страны, куда попали и металлургические компании, в том числе и РУСАЛ. Оставаясь глобальным лидером алюминиевой отрасли, компания каждый день сталкивается с ограничениями и экономическими вызовами.

- Сегодня компания проходит непростой период. Но именно в такие моменты особенно проявляется сила нашего коллектива. Благодаря вашему труду, опыту и преданности делу компания сохраняет лидерские позиции, развивается и продолжает двигаться вперед. И это - наша общая заслуга, - уверен глава Кандалакшского муниципального округа Мурманской области Александр Самарин. - Кандалакшский алюминиевый завод всегда славился людьми, которые умеют добиваться результата. Мы гордимся ветеранами, которые создавали историю предприятия, и уверены в молодых специалистах, которым предстоит писать ее новые страницы. Спасибо каждому работнику завода и вашим семьям за поддержку, понимание и верность нашему общему делу.

При поддержке РУСАЛа и КАЗ День металлурга в Кандалакше всегда проходит ярко и интересно. Фото: Елена Серикова / Анна Белякова

Но с каждым вызовом металлурги показывают, что умеют держать удар. В Кандалакше не только производят алюминий, который называют одним из металлов будущего, потому что без него развитие технологий в ближайшие десятилетия и даже века трудно представить. Здесь также заботятся и о том, что происходит за стенами завода.

В РУСАЛе с момента основания взяли курс на социальное развитие. Традиция поддержки городских мероприятий, социальных проектов и развития территорий присутствия была заложена основателем компании Олегом Дерипаской более 25 лет назад и остается важной частью корпоративной культуры. При поддержке РУСАЛа проходит не только День металлурга. Так, «РУСАЛ ФестивАL #Наука» в Кандалакше стал не просто ежегодным мероприятием, а событием, которое вдохновляет молодежь идти в науку и на производство.

- Во все времена труд металлургов был одной из сложнейших профессий. Сюда шли самые сильные, мужественные и ответственные люди. Люди, обладающие особой закалкой, настоящие мастера своего дела. Спасибо вам за вашу выдержку и ответственное отношение к делу. Спасибо нашим ветеранам, заложившим традиции Кандалакшского алюминиевого завода. И спасибо молодежи, которая эти традиции продолжает, - обратился к северянам директор «РУСАЛ Кандалакша» Евгений Пинаев. - Отдельные слова благодарности выражаю «РУСАЛ Кандалакша» за неоценимый вклад в развитие нашего Кандалакшского округа и всестороннюю поддержку важных проектов в сфере благоустройства, образования, науки, экологии и спорта. Уверен, что наше взаимодействие и сотрудничество обязательно будет продолжено.

На празднике наградами отметили лучших представителей профессии. Фото: Елена Серикова / Анна Белякова

Празднование Дня металлурга в Кандалакше объединило тысячи северян. Сверху главная площадь города казалась красивым, разноцветным, движущимся морем, которое изнутри было наполнено улыбками, смехом и хорошим настроением. Многие гости признаются: этот день в году они ждут особенно, многие подгадывают под него отпуска – пропустить День металлурга невозможно. Но когда праздник заканчивается, это не повод для грусти – через год на том же месте будут новые встречи и не менее интересные события.