Подкараулил у дома, задал вопрос и нажал на курок. В Архангельске мужчина выстрелил пенсионеру в лицо

Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: УМВД по Архангельской области

10 июля обычный вечер во дворе дома на проспекте Обводный канал в Архангельске закончился стрельбой. Около 21.00 сотрудники ППС, находившиеся неподалеку, услышали громкий хлопок, похожий на выстрел, и сразу направились к месту происшествия.

Во дворе полицейские нашли мужчину с травмами лица. Пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный, выстрелил из предмета, похожего на пистолет, а затем убежал.

Житель Архангельска подкараулил пенсионера у подъезда и выстрелил ему в лицо Видео: Фото: УМВД по Архангельской области

Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую и отпустили домой. Сейчас мужчина на амбулаторном лечении.

Разобраться в случившемся помогли камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме. На записях видно, как неизвестный человек в оранжевом жилете, медицинской маске и кепке несколько часов бродил по двору, словно кого-то ждал.

«Около 20.30 из подъезда вышел 62-летний мужчина. Подозреваемый сразу направился к нему, что-то спросил, затем достал предмет, предположительно сигнальный пистолет, и выстрелил пенсионеру в лицо. После этого злоумышленник быстро скрылся, пробежав через соседние дворы», - сообщили в УМВД России по Архангельской области.

Сотрудники уголовного розыска начали искать стрелявшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить его личность: злоумышленником оказался 29-летний житель Новодвинска, который уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Один из главных вопросов, на который еще предстоит ответить следствию, - почему подозреваемый несколько часов ждал именно этого мужчину и что стало мотивом нападения.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Архангельска. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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