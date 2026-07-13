Чтобы сохранить необходимый запас топлива для социальных объектов и предприятий жизнеобеспечения, операторы АЗС были вынуждены ввести ограничения на объем отпуска бензина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области, как и в других регионах России, сохраняется непростая ситуация с обеспечением АЗС топливом. Однако, как заверили в правительстве региона, она остается под контролем.

По словам заместителя губернатора Ксении Зинатуллиной, региональные власти вместе с участниками топливного рынка продолжают работать сообща, чтобы не допустить серьезных перебоев.

Чтобы сохранить необходимый запас топлива для социальных объектов и предприятий жизнеобеспечения, операторы АЗС были вынуждены ввести ограничения на объем отпуска бензина. Из-за этого в промежутках между поставками на некоторых заправках может временно не быть топлива. При этом дефицита дизеля сейчас нет.

Для жителей региона продолжает работать интерактивная карта, которую запустили 2 июля. На ней можно посмотреть, где есть бензин, .и какие ограничения действуют на конкретных АЗС.

Как отметили в правительстве области, этот сервис хорошо зарекомендовал себя. Опыт Мурманской области уже начали использовать и на федеральном уровне. Сейчас аналогичная информация доступна в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки», к системе также подключились Сбер и 2ГИС.

Все возникающие вопросы решаются в штатном режиме. Это касается как временных перебоев на отдельных заправках, так и поставок топлива для социально значимых и критически важных объектов. Такой формат работы позволяет быстро координировать действия всех участников топливного рынка.

«Главная задача сейчас - вместе с операторами АЗС и контролирующими органами обеспечить бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммунальных и дорожных служб, а также сделать все возможное, чтобы жители могли заправлять личный транспорт», - отметила замминистра.

Отдельное внимание уделяется населенным пунктам, где расположены воинские части. Зачастую там есть всего одна заправка, поэтому такие места находятся на особом контроле. В правительстве также сообщили, что вопросы доставки топлива в такие населенные пункты сейчас решаются в ручном режиме вместе с сетями АЗС. Благодаря этому удалось обеспечить работу заправок и не допустить серьезных перебоев, несмотря на объективные сложности с поставками топлива в регион.

Вручную сейчас регулируется и работа самих автозаправочных станций. Топливо перераспределяют между АЗС в зависимости от спроса, а режим работы отдельных станций корректируют с учетом часов пик. Такой подход помогает избежать больших очередей и сделать отпуск бензина более равномерным.

Власти подчеркивают, что ситуация остается на постоянном контроле до полной стабилизации. Если обстановка ухудшится, будут приняты дополнительные меры.

«Если возникают критические ситуации, где нужно вручную решить вопрос, будем стараться помочь», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Актуальную информацию по бензину жители Мурманской области могут отслеживать с помощью интерактивной карты.